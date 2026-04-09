Τι συμβαίνει με τη Ζεντάγια και τη Σίντνεϊ Σουίνι: Απέφυγαν η μία την άλλη στην πρεμιέρα του «Euphoria» - iefimerida.gr

«Σαν τον διάολο το λιβάνι», όπως λέει και η γνωστή ρήση, απέφυγε η Ζεντάγια τη Σίντνεϊ Σουίνι στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «Euphoria» στο Λος Άντζελες, το βράδυ της Τρίτης.



Οι δύο συμπρωταγωνίστριες απέφυγαν όσο μπορούσαν η μία την άλλη στην εκδήλωση, κάτι που, σύμφωνα με τη The Sun, δεν εξέπληξε ορισμένους από τους συναδέλφους τους.



«Τα στελέχη του ''Euphoria'' γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυο τους δεν τα πάνε καλά. Υπήρχαν εντάσεις από παλιά… Οι δρόμοι τους σχεδόν δεν διασταυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 3ης﻿ σεζόν» ισχυρίστηκε μια πηγή στη The Sun. «Στην προωθητική περιοδεία, κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ τους περιορίζεται στο ελάχιστο για να αποφευχθούν άβολες στιγμές μπροστά στις κάμερες. Υπάρχει πλήρης απαγόρευση στους δημοσιογράφους να ρωτούν για τυχόν εντάσεις μεταξύ Ζεντάγια και Σίντνεϊ».

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα Ζεντάγια-Σουίνι;



Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ένας βασικός λόγος για την υποτιθέμενη κόντρα τους φέρεται να είναι ο Τομ Χόλαντ, με τον οποίο φαίνεται να έχει παντρευτεί κρυφά η Ζεντάγια.



«Ήταν κοινό μυστικό ότι η Σίντνεϊ είχε αδυναμία στον Τομ και φλέρταρε μαζί του όταν εκείνος επισκεπτόταν το πλατό» υποστήριξε η ίδια πηγή. «Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Ζεντάγια. Από τότε δεν κάνουν ουσιαστικά παρέα εκτός δουλειάς».



«Θα υπάρξει ανακούφιση όταν τελειώσει το ''Euphoria'' και μπορέσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους» ανέφερε η πηγή για τις δύο ηθοποιούς. «Ωστόσο, έχουν ακόμη δεκαετίες μπροστά τους στο Χόλιγουντ και αυτή η αντιπαλότητα αναπόφευκτα θα συνεχιστεί».



Και πολιτικές οι διαφορές τους

Σύμφωνα πάντα με τη The Sun, και οι πολιτικές τους διαφορές έχουν συμβάλει στην απόσταση μεταξύ τους, καθώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχει εκφράσει φανερά τον θαυμασμό της για τον Ντόναλντ Τραμπ.



«Δεν είναι ότι έχουν τσακωθεί άσχημα, αλλά η Ζεντάγια έχει απομακρυνθεί διακριτικά από τη Σίντνεϊ. Οι πολιτικές τους απόψεις είναι εντελώς διαφορετικές» ανέφερε η πηγή. «Είναι λίγο πονοκέφαλος, γιατί η Ζεντάγια δεν θέλει να συνδέεται με υποστηρίκτρια του Τραμπ».



Υπενθυμίζεται πως το 2020 η Ζεντάγια είχε γράψει στο Instagram «Ψηφίστε να φύγει αυτός ο τύπος», αναφερόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, η Σίντνεϊ Σουίνι δέχτηκε ακόμη και δημόσιο σχόλιο από τον Αμερικανό πρόεδρο τον Ιούλιο, όταν η συνεργασία της με την American Eagle για τζιν προκάλεσε συζητήσεις.