Τι συμβαίνει με τον γάμο της Κίρα Νάιτλι; Αφαίρεσε το επώνυμο του συζύγου της από επίσημα έγγραφα, έβγαλε τη βέρα εκείνος - iefimerida.gr

Σύννεφα φαίνεται πως μαζεύονται πάνω από το γάμο της Κίρα Νάιτλι και του Τζέιμς Ράιτον, μετά την αποκάλυψη πως η ηθοποιός αφαίρεσε το επώνυμο του γάμου της από επίσημα έγγραφα.



Την ίδια ώρα, ο επί 13 χρόνια σύζυγός της και πρώην τραγουδιστής του ποπ συγκροτήματας Klaxons απαθανατίστηκε χωρίς τη χρυσή βέρα που φορούσε στο δάχτυλό του από τον γάμο τους το 2013 στη νότια Γαλλία.



Η Κίρα Νάιτλι με τον σύζυγό της σε αγώνα στο Wimbledon πέρυσι το καλοκαίρι

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Τζέιμς Ράιτον εθεάθη να κάνει ποδήλατο στο βόρειο Λονδίνο, φορώντας ένα πολύχρωμο καρό μπουφάν και ένα καπέλο baseball, με τους παρατηρητικούς να διαπιστώνουν ότι δεν φορούσε τη βέρα του.



Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 10χρονη Έντι και την 6χρονη Δαλιδά, είχε φωτογραφηθεί μαζί για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου τον περασμένο Φεβρουάριο.



Η Κίρα Νάιτλι έβγαλε το επώνυμο του συζύγου της από επίσημα έγγραφα

Τον ίδιο όμως μήνα, η Κίρα Νάιτλι ανησύχησε τους θαυμαστές της, όταν αποκαλύφθηκε ότι αφαίρεσε το επώνυμο του συζύγου της από επίσημα έγγραφα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, στο Companies House, το όνομά της εμφανίζεται πλέον ως Κίρα Κριστίν Νάιτλι, ενώ προηγουμένως ήταν καταχωρισμένη ως Ράιτον.



Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πούλησε τον αγαπημένο τους γαλλικό αμπελώνα όπου παντρεύτηκαν, παραδεχόμενη ότι ήταν «δύσκολο» να συνεχίσουν αυτό το κοινό τους εγχείρημα.

Το ζευγάρι κατείχε το Les Cinq Puits -που στα γαλλικά σημαίνει «τα πέντε πηγάδια», ονομασία εμπνευσμένη από τις πέντε φυσικές πηγές του αμπελώνα όπου παραγόταν το κρασί-, κοντά στις πλαγιές του Mont Ventoux, στην κοιλάδα του Ροδανού.