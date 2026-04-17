Τι σημαίνει να έχετε κρίνα στο σπίτι σας και ποια είναι η ιδανική τοποθεσία για να τα τοποθετήσετε - iefimerida.gr

Τα κρίνα (ή κάλλες) είναι περιζήτητα στη διακόσμηση σπιτιού καθώς είναι λουλούδια ﻿με βαθύ νόημα και πιστεύεται ότι επηρεάζουν την ενέργεια του χώρου.



Τα κρίνα είναι από τα πιο κομψά λουλούδια, γι' αυτό και οι διακοσμητές εσωτερικών χώρων τα προτείνουν ως μια φυσική πινελιά για το σπίτι.

Τα κρίνα calla ευδοκιμούν τόσο σε υγρά όσο και σε ξηρά κλίματα, γεγονός που τα καθιστά ανθεκτικά και προσαρμόσιμα φυτά. Παραδοσιακά, συνδέονται με την αγνότητα, την κομψότητα και την ανανέωση.

Πέρα όμως από την ομορφιά τους, αυτά τα φυτά διαθέτουν και μια ισχυρή ενέργεια που, σύμφωνα με ορισμένες παραδόσεις όπως το Φενγκ Σούι, μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια ενός χώρου.



Τι λέει το φενγκ σούι για τα κρίνα

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, τα κρίνα αντιπροσωπεύουν την ενδοσκόπηση συμβολίζοντας βαθιές, ενδοσκοπικές σκέψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θετική ενέργεια στον χώρο.

Πού δεν βάζουμε τα κρίνα

Για αυτό τον λόγο, δεν συνιστάται η τοποθέτηση κρίνων σε κεντρικούς χώρους του σπιτιού όπως:

Καθιστικό

Κουζίνα

Υπνοδωμάτιο

Σαλόνια

Μπάνια

Πού βάζουμε τα κρίνα

Αντίθετα, τα ιδανικά μέρη για να τα τοποθετήσετε ώστε να προσελκύσουν ισορροπία είναι:

Μπαλκόνια

Βεράντες

Αυλές

Σε αυτά τα σημεία, η ενέργειά τους ρέει ελεύθερα χωρίς να παραμένει στάσιμη μέσα στο σπίτι.

Εάν δεν έχετε εξωτερικό χώρο, μια καλή εναλλακτική λύση είναι να τα τοποθετήσετε κοντά σε ένα παράθυρο. Με αυτόν τον τρόπο, η ενέργεια που μεταδίδουν κατευθύνεται προς τα έξω, αποφεύγοντας την άμεση επίδραση στο εσωτερικό περιβάλλον.

Πώς να τα φροντίσω ώστε να διαρκέσουν περισσότερο;

Πέρα από τη συμβολική τους αξία, οι κάλλες είναι φυτά... μακράς διαρκείας και πολύ εύκολα στη φροντίδα.

Φως : Χρειάζονται έναν φωτεινό αλλά δροσερό χώρο. Πρέπει να αποφεύγεται το έντονο άμεσο ηλιακό φως.

Πότισμα : Διατηρήστε το χώμα υγρό αλλά όχι στεγνό. Επομένως, ποτίστε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Λίπασμα : Λιπαίνετε το φυτό κάθε 15 ημέρες για να ενισχύσετε την ανθοφορία.

Παράσιτα : Μπορούν να προσβληθούν από μύκητες ή αράχνες σε κακώς αεριζόμενο ή πολύ ξηρό περιβάλλον, επομένως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με αυτά τα παράσιτα για να διασφαλίσετε την σωστή ανθοφορία τους.

Μετά την ανθοφορία : Χρειάζονται μια περίοδο ανάπαυσης το χειμώνα, με διακοπή του ποτίσματος και αποθήκευση του ριζώματος.

Προσοχή: Ο χυμός αυτού του φυτού μπορεί να είναι ερεθιστικός, επομένως συνιστάται να το χειρίζεστε με γάντια για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο δέρμα.

Πότε είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να τα φυτέψω;

Για όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν κρίνα από την αρχή στο σπίτι, η εποχή φύτευσης είναι το πιο σημαντικό για να έχουν καλή ανθοφορία.

Η καλύτερη εποχή για να φυτέψετε τους κρίνους είναι στα τέλη του χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης , όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν.

Αυτή η περίοδος δεν είναι τυχαία, καθώς επιτρέπει στο φυτό να αναπτύξει τα φύλλα και τα άνθη του κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν οι συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας είναι οι πιο ευνοϊκές.