Τι σημαίνει να έχεις ένα ακατάστατο σπίτι, σύμφωνα με την Ψυχολογία - iefimerida.gr

Ένα σπίτι δεν αποτελεί απλά μία σειρά από δωμάτια, αλλά λειτουργεί ως αντανάκλαση των συνηθειών και της ψυχολογικής κατάστασης των ανθρώπων που ζουν σε αυτό.

Σε ψυχολογικό και ανθρωπολογικό επίπεδο, το σπίτι λειτουργεί ως «δεύτερο δέρμα», που προστατεύει, βάζει όρια και παρουσιάζει μία συγκεκριμένη εικόνα του ατόμου στους άλλους. Παράλληλα, ένα σπίτι μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία όπως την ηλικία, τον τρόπο ζωής και τον κοινωνικό ρόλο, ενώ η τάξη ή η αταξία αντικατοπτρίζουν συχνά τον τρόπο με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται τον έλεγχο και τις ευθύνες του.

Ένας περιποιημένος χώρος συχνά μεταδίδει την αίσθηση ότι «αξίζεις να είσαι καλά», ενώ η ακαταστασία μπορεί να υποδηλώνει στρες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Ένα τακτοποιημένο σπίτι βοηθά το μυαλό

Συχνά παρατηρείται ότι ένα τακτοποιημένο δωμάτιο κάνει κάποιον να νιώθει πιο ανάλαφρος. Από την άλλη, ένας χώρος γεμάτος αντικείμενα, σωρούς από εκκρεμότητες και επιφάνειες με πράγματα δημιουργεί μια συνεχή σειρά από «οπτικές υπενθυμίσεις». Κάθε στοίβα ρούχων ή πιάτων είναι σαν να λέει στο μυαλό: «δεν το έχεις κάνει ακόμα». Αυτή η κατάσταση προκαλεί άγχος, δυσκολία συγκέντρωσης λόγω του πλήθους των ερεθισμάτων και ένα αίσθημα υπερφόρτωσης που με σιγουριά θα οδηγήσει σε τάσεις αναβλητικότητας.

Όταν η τάξη γίνεται παγίδα

Ωστόσο, και η υπερβολική εμμονή με την τάξη ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ένα αντικείμενο στη θέση του, μπορεί να είναι προβληματική, καθώς ενδέχεται να κρύβει ανάγκη ελέγχου ή αγχώδεις διαταραχές.

Στόχος δεν είναι η τελειότητα, αλλά η εύρεση ενός προσωπικού σημείου ισορροπίας στα όρια του οποίου το άτομο θα αισθάνεται άνετα. Άλλωστε μελέτες κάνουν λόγο για μία σειρά από οφέλη όταν κάποιος ζει σε ένα καθαρό και οργανωμένο περιβάλλον,όπως μείωση του στρες, ενίσχυση της συγκέντρωσης, βελτιωμένη διάθεση, πιο υγιεινές επιλογές στη διατροφή ή τον τρόπο ζωής.

Ένα βήμα τη φορά

Για όσους έχουν την τάση να αναβάλλουν, ορισμένες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν να αποκτήσουν ένα πιο τακτοποιημένο σπίτι. Για παράδειγμα:



αντί να μπουν στη διαδικασία να τακτοποιήσουν ολόκληρο το σπίτι, μπορούν να κάνουν μία μόνο δουλειά (να πλύνουν μόνο τα πιάτα ή να συμμαζέψουν τα ρούχα),

μπορούν να εφαρμόσουν τον κανόνα των δύο λεπτών: να κάνουν δηλαδή ό,τι απαιτεί προσπάθεια λιγότερη από δύο λεπτά (να κρεμάσουν ένα μπουφάν, να πετάξουν τα σκουπίδια, να πλύνουν μία κατσαρόλα),

να πάρουν μία ανταμοιβή (15 λεπτά τακτοποίηση και μετά ένα σύντομο διάλειμμα με κάτι που τους αρέσει),

να τραβούν φωτογραφία το πριν με το μετά για να αντιλαμβάνονται πιο εύκολα τις αλλαγές και να βοηθήσουν το μυαλό να συνδέσει την προσπάθεια με το όφελος που προκύπτει.

Εάν η ακαταστασία εκτείνεται σε όλους τους τομείς (εργασία, υγεία, σχέσεις) και συνοδεύεται από πολύ κακή διάθεση, αϋπνία ή υπερβολική υπνηλία και δυσκολία στην εκτέλεση ακόμη και βασικών εργασιών, μπορεί να είναι χρήσιμο να ζητήσουν υποστήριξη από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.