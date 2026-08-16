Τι σημαίνει το να βρεις ένα μπουκάλι στις ρόδες του αυτοκινήτου και γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις πώς να αντιδράσεις - iefimerida.gr

Πίσω από μια φαινομενικά ασήμαντη λεπτομέρεια κρύβεται ένα τέχνασμα που χρησιμοποιούν κλέφτες για να κλέψουν ένα ΙΧ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κλέφτες χρησιμοποιούν ένα απλό τέχνασμα, τοποθετώντας ένα πλαστικό μπουκάλι στην πίσω ρόδα. Ο θόρυβος που προκαλείται κατά την εκκίνηση ωθεί τον οδηγό να σταματήσει και να ελέγξει, δημιουργώντας την ευκαιρία για κλοπή του οχήματος ή αντικειμένων.

Η επιλογή της πίσω ρόδας του συνοδηγού είναι στρατηγική, καθώς είναι το σημείο με τη μικρότερη ορατότητα για τον οδηγό. Ο θόρυβος γίνεται αντιληπτός αφού το όχημα έχει ήδη κινηθεί, αυξάνοντας την πιθανότητα αιφνίδιας στάσης.

Οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να κάνουν οπτικό έλεγχο πριν την είσοδο στο όχημα. Εάν ακούσουν θόρυβο εν κινήσει, οφείλουν να σταματούν σε ασφαλές σημείο, κλειδώνοντας το αυτοκίνητο πριν εξέλθουν.

Το κόλπο με το μπουκάλι δεν είναι η μοναδική μέθοδος απόσπασης προσοχής. Οι δράστες χρησιμοποιούν και άλλες τεχνικές, όπως ψεύτικες ειδοποιήσεις για βλάβες ή ελαφρά χτυπήματα, για να αναγκάσουν τους οδηγούς να εγκαταλείψουν το όχημα.

Το να εντοπίσεις ένα πλαστικό μπουκάλι σφηνωμένο δίπλα σε μια ρόδα του αυτοκινήτου μπορεί να φαίνεται ασήμαντη λεπτομέρεια, όμως στην πραγματικότητα είναι σημάδι συναγερμού.

Πρόκειται για ένα τέχνασμα που χρησιμοποιούν ορισμένοι εγκληματίες για να κλέψουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κυρίως σε πάρκινγκ σουπερμάρκετ, εμπορικών κέντρων ή σε σημεία με πολλή κίνηση.

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Η μέθοδος είναι τόσο απλή όσο και αποτελεσματική, γι' αυτό αξίζει να τη γνωρίζεις. Το να ξέρεις τι σημαίνει αυτό το μπουκάλι και πώς να αντιδράσεις μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή... τρομάρα και το να πέσεις θύμα κλοπής.

Το κόλπο του μπουκαλιού στη ρόδα

Οι κλέφτες τοποθετούν ένα πατημένο μπουκάλι ανάμεσα στο λάστιχο και το φτερό, σχεδόν πάντα στην πίσω ρόδα από την πλευρά του συνοδηγού. Έτσι, ο οδηγός, που συνήθως μπαίνει από την αντίθετη πόρτα, δεν το βλέπει όταν ανεβαίνει στο όχημα.

Όταν το αυτοκίνητο ξεκινά και αρχίζει να κινείται, η ρόδα συνθλίβει το μπουκάλι και προκαλεί έναν δυνατό θόρυβο, παρόμοιο με αυτόν μιας μηχανικής βλάβης ή ενός σκασμένου λάστιχου. Η ενστικτώδης αντίδραση είναι να φρενάρει κανείς και να κατέβει για να ελέγξει τι συνέβη, και αυτή ακριβώς η στιγμή απόσπασης προσοχής είναι που επιδιώκουν οι εγκληματίες.

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Αν ο οδηγός αφήσει τη μηχανή αναμμένη ή τις πόρτες ξεκλείδωτες, ένας συνεργός μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να πάρει το αυτοκίνητο ή να κλέψει αντικείμενα αξίας που έχουν μείνει ορατά, όπως τσάντες, κινητά ή πορτοφόλια.

Γιατί στην πίσω ρόδα από την πλευρά του συνοδηγού

Αυτή η ρόδα συνήθως επιλέγεται επειδή είναι η λιγότερο ορατή για τους περισσότερους οδηγούς όταν ανεβαίνουν στο όχημα. Καθώς συνήθως μπαίνουν από την πόρτα του οδηγού, πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τον γύρο του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσουν και δεν προλαβαίνουν να εντοπίσουν το μπουκάλι που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο λάστιχο και το φτερό.

Επιπλέον, όταν ξεκινά η πορεία, ο θόρυβος που παράγει το μπουκάλι καθώς συνθλίβεται συνήθως ακούγεται μερικά μέτρα μετά, όταν το όχημα βρίσκεται ήδη σε κίνηση. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ο οδηγός να σταματήσει παρορμητικά για να ελέγξει τι συμβαίνει, μακριά πια από το σημείο όπου ήταν παρκαρισμένο.

Τι να κάνεις αν βρεις ένα μπουκάλι στη ρόδα

Η βασική σύσταση είναι να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να λάβεις προφυλάξεις πριν ανέβεις στο όχημα, ειδικά αν ήταν παρκαρισμένο σε σημείο με λίγη κίνηση. Συνιστάται μια γρήγορη οπτική επιθεώρηση γύρω από το αυτοκίνητο για να εντοπίσεις τυχόν παράξενο αντικείμενο.

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Όταν το αυτοκίνητο ξεκινά και αρχίζει να κινείται, η ρόδα συνθλίβει το μπουκάλι και προκαλεί έναν δυνατό θόρυβο, παρόμοιο με αυτόν μιας μηχανικής βλάβης ή ενός σκασμένου λάστιχου / UNSPLASH

Αν ενώ οδηγείς ακούσεις έναν περίεργο θόρυβο, το ασφαλέστερο είναι να σβήσεις τη μηχανή, να βγάλεις τα κλειδιά και να κλειδώσεις το αυτοκίνητο πριν κατέβεις να το ελέγξεις. Ακόμα κι αν είναι μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αυτή η προφύλαξη μπορεί να αποτρέψει μια κλοπή.

Είναι επίσης κρίσιμο να μην αφήνεις αντικείμενα αξίας ορατά μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς οι εγκληματίες αναζητούν γρήγορες ευκαιρίες και οποιαδήποτε απροσεξία μπορεί να αξιοποιηθεί.

Ποιες άλλες μεθόδους χρησιμοποιούν

Το μπουκάλι δεν είναι το μόνο τέχνασμα. Υπάρχουν κι άλλα που επιδιώκουν να προκαλέσουν μια παρορμητική αντίδραση, ώστε να αναγκάσουν τον οδηγό να κατέβει από το όχημα ή να το αφήσει απροστάτευτο.

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Ανάμεσα στα πιο γνωστά είναι οι ψεύτικες ειδοποιήσεις για δήθεν βλάβη, τα ελαφριά χτυπήματα ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, ή τα αιτήματα βοήθειας που στοχεύουν στο να αποσπάσουν την προσοχή.

Γι' αυτό, οι ειδικοί ασφαλείας συνιστούν να αποφεύγεται το κατέβασμα από το όχημα σε απρόσμενες καταστάσεις, σε σημεία με λίγη κίνηση. Αν εμφανιστεί κάποιο περίεργο πρόβλημα, το ιδανικό είναι να σταματήσεις σε ασφαλές σημείο, να σβήσεις τη μηχανή, να κλειδώσεις τις πόρτες και να παρατηρήσεις το περιβάλλον πριν βγεις.

Το να κρατάς τα παράθυρα κλειστά και τα προσωπικά σου αντικείμενα εκτός θέας ολοκληρώνει τις βασικές προφυλάξεις, καθώς πολλές κλοπές συμβαίνουν όταν ο κλέφτης εντοπίζει μια ευκαιρία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.