Τι σημαίνει το «6-7» που είπε ο Κ. Μητσοτάκης για να τραβήξει την προσοχή των νέων στο TikTok -Πώς έγινε viral η φράση - iefimerida.gr

Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας μάλιστα το βίντεό του με τη viral φράση «6-7».

Ο πρωθυπουργός, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των νέων, ξεκίνησε το βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια φράση που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους. Το «6-7». Τι σημαίνει όμως αυτό;

Ας ξεκινήσουμε με το πώς προφέρεται

Το «6-7» προφέρεται six-seven («έξι-επτά» και όχι «εξήντα επτά»), και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο παράξενα και χαρακτηριστικά viral φαινόμενα των social media. Η έκφραση κυκλοφόρησε κυρίως στο TikTok και υιοθετήθηκε μαζικά από τη Generation Alpha, δηλαδή παιδιά και εφήβους που μεγάλωσαν εξ ολοκλήρου μέσα στην ψηφιακή κουλτούρα.

Μάλιστα έγινε τόσο δημοφιλής φράση που το Dictionary.com, την έχρησε «λέξη της χρονιάς» για το 2025.



Τι σημαίνει το «6-7»

Οι νέοι που το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, ισχυρίζονται ότι το «6-7» δεν έχει κάποια ξεκάθαρη σημασία, αλλά θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια ενδιάμεση απάντηση: «ούτε ναι ούτε όχι», «έτσι κι έτσι», ή «παίζει» και συνοδεύεται από μια χαρακτηριστική χειρονομία με τα χέρια, σαν να ζυγίζει κανείς δύο επιλογές χωρίς να καταλήγει.

Πώς γεννήθηκε το «6-7»

Οι ρίζες του όρου «67» συνδέονται με το τραγούδι «Doot Doot» που κυκλοφόρησε ο ράπερ Skrilla τον Δεκέμβριο του 2024. Στο κομμάτι, ο Skrilla ραπάρει: «The way that switch, I know he dyin’. 6-7. I just bipped right on the highway».

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Know Your Meme, κάποιοι θεωρούν ότι το «67» αναφέρεται στην 67η Οδό, πιθανώς στη Φιλαδέλφεια, την πόλη καταγωγής του Skrilla. Ωστόσο, ο ίδιος ο ράπερ δεν έχει επιβεβαιώσει τη σημασία των αριθμών μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.

Από το TikTok στο viral φαινόμενο

Την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το «Doot Doot», ο χρήστης του TikTok Matvii Grinblat δημοσίευσε ένα βίντεο με τον LaMello Ball, τον μπασκετμπολίστα των Charlotte Hornets. Στο βίντεο, ο Grinblat σχολιάζει το ύψους του αθλητή (6 πόδια και 7 ίντσες) και στο σημείο αυτό επενδύει με τον στίχο «67» από το τραγούδι του Skrilla. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 10,1 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

Από τότε, πολλοί χρήστες φτιάχνουν βίντεο με αθλητές που, κατά τη γνώμη τους, δεν παίζουν καλά, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από το συγκεκριμένο τραγούδι.

Μετά από λίγες εβδομάδες, το «67» φάνηκε να ξεθωριάζει - μέχρι που αναζωπυρώθηκε με το meme του «67 Kid».

Τον Μάρτιο του 2025, ο δημιουργός περιεχομένου Cam Wilder δημοσίευσε ένα βίντεο στο YouTube από έναν αγώνα μπάσκετ του Amateur Athletic Union (AAU).

Στο βίντεο, ένα ενθουσιασμένο αγόρι λέει «67» στην κάμερα, ενώ κινεί τα χέρια του σαν να ζυγίζει δύο αντικείμενα, με τις παλάμες στραμμένες προς τα πάνω και να κινούνται εναλλάξ πάνω-κάτω - όπως αναφέρει το Know Your Meme.

Η φράση και η χαρακτηριστική χειρονομία «6-7» εξαπλώθηκαν γρήγορα, αποκτώντας τεράστια δημοτικότητα μεταξύ της Γενιάς Άλφα.