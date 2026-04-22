«Τι έκανες στο πρόσωπό σου;» -Απίστευτα σχόλια μετά την τελευταία εμφάνιση διάσημου τραγουδιστή - iefimerida.gr

Ο Άνταμ Λεβίν είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές παγκοσμίως, η τελευταία του εμφάνιση όμως τράβηξε την προσοχή για όλους τους λάθος λόγους.

Ο τραγουδιστής των Maroon 5 εμφανίστηκε το Σαββατοκύριακο στην 12η Τελετή Απονομής Βραβείων Breakthrough στη Σάντα Μόνικα μαζί με τη σύζυγό του, Μπεχάτι Πρίνσλοου. Το ζευγάρι είχε μερικές τρυφερές στιγμές μπροστά στους φωτογράφους, αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση όως ήταν η αλλαγή στην εμφάνιση του Λεβίν, ο οποίος εμφανίστηκε με εντελώς ξυρισμένο πρόσωπο. Κάποιοι θαυμαστές παρατήρησαν επίσης ότι η επιδερμίδα του φαινόταν ασυνήθιστα τεντωμένη και η έκφρασή του ήταν άκαμπτη.

Ο Λεβίν με τη σύζυγό του © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Ο Λεβίν το 2024 στα ίδια βραβεία © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Άλλος άνθρωπος ο Άνταμ Λεβίν -Τα σχόλια για την εμφάνιση του τραγουδιστή

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεσες. «Άνταμ, τι έκανες στο πρόσωπό σου;!» σχολίασε ένα άτομο, ενώ ένα άλλο συμφώνησε: «Αυτός δεν είναι ο Άνταμ Λεβίν, τι στο καλό». «Ουάου… σίγουρα έκανε κάποια δουλειά», υπέθεσε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος ρώτησε: «Έχει κάνει χειρουργική επέμβαση;». «Όταν αρχίζουν να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, αρχίζουν να φαίνονται ταριχευμένοι!! Μπλιαχ», έγραψε ένας άλλος. Και κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Οι φιγούρες στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων έχουν περισσότερη έκφραση στα πρόσωπά τους». Κάποιοι μάλιστα εμφανίστηκαν βέβαιοι ότι ο τραγουδιστής δεν έκανε απλά ένα μπότοξ, αλλά λίφτινγκ.

Παρά τις εικασίες, ο Λεβίν δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ αν έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις. Στο παρελθόν, σε συνέντευξή του στο People μετά τα 40ά του γενέθλια, είχε αναφερθεί με χιούμορ στη νεανική του εμφάνιση. «Νιώθω σαν τον Benjamin Button-ing. Νιώθω νεότερος και λιγότερο ώριμος, πιο όμορφος και γενικά πιο νεανικός», είχε πει.

Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε πρόσφατα την επιστροφή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου The Voice US για την 30ή σεζόν.