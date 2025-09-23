Ο θυμός πριν τον ύπνο σώζει τη σχέση -Πώς ωφελεί το ζευγάρι, σύμφωνα με την επιστήμη - iefimerida.gr

Η συμβουλή «ποτέ μην πηγαίνεις για ύπνο θυμωμένος» φαίνεται σοφή, όμως η επιστήμη των σχέσεων δείχνει ότι μερικές φορές το αντίθετο, να κρατήσεις τον θυμό γιατί είναι αυτό που σώζει το ζευγάρι.

Όταν ο καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι ξεσπάει αργά τη νύχτα, πολλοί νιώθουν πως πρέπει να λύσουν τη διαφωνία πριν πέσουν για ύπνο. Η Αμερικανίδα ψυχολόγος Σαμάνθα Ρόντμαν Γουάιτεν, συναντά συχνά αυτό το μοτίβο στη δουλειά της. «Ιδίως σε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε σπίτια με συνεχείς εντάσεις, δεν τους περνά καν από το μυαλό να αφήσουν τη συζήτηση και να κοιμηθούν», εξηγεί στο CNN.

Για άλλους, η αντίσταση στο να διακόψουν την κουβέντα το βράδυ σχετίζεται με τη γνωστή φράση «ποτέ μη κοιμάσαι θυμωμένος». Σύμφωνα με τη Σαμπρίνα Ρομάνοφ, κλινική ψυχολόγο στη Νέα Υόρκη, η συμβουλή αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο άλυτος θυμός μπορεί να «πολλαπλασιαστεί» μέσα μας, να γίνει πίκρα και να φέρει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση.

