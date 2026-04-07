Η Μαρία Κωνσταντάρου διηγείται τη στιγμή που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης -«Με έριξε στο πάτωμα και έπρεπε να παλέψω» - iefimerida.gr

Μια φρικτή εμπειρία που βίωσε στην καριέρα της περιέγραψε σε συνέντευξή της η Μαρία Κωνσταντάρου, η οποία παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού από συνάδελφό της.

Στα 92 χρόνια της, η ηθοποιός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όσα φρικτά βίωσε στα χέρια συναδέλφου της κάποια στιγμή στη διάρκεια της καριέρας της, καθώς ο επίδοξος βιαστή της την έριξε κάτω και η ίδια πάλεψε με όση δύναμη είχε για να του ξεφύγει. «Ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία. Οι περισσότεροι ηθοποιοί λένε να πεθάνω πάνω στη σκηνή, ας πούμε. Πρόσεξε να δεις (για το MeToo). Εγώ είμαι παρ’ ολίγον διασωθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση. Δηλαδή μέχρι που μ’ έριξε κάτω στο πάτωμα, θέλω να σου πω, και πάλεψα», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η απόπειρα βιασμού σε τουρνέ

Σε παλιότερη συνέντευξή της η ηθοποιός έχει περιγράψει αναλυτικά το περιστατικό, που λίγο έλειψε να τη βιάσει άλλος ηθοποιός, τον οποίο δεν έχει κατονομάσει: «Σε μια περίπτωση που ήμασταν τουρνέ, ανοίγει την πόρτα την οποία έχω κλειδώσει εγώ και χρησιμοποιεί τη φωνή μιας ηθοποιού. Καθώς εγώ λούζομαι στο νιπτήρα, με τις σαπουνάδες στα μαλλιά, κάνω έτσι και ανοίγω με το κλειδί. Νόμιζα ότι είναι αυτή και αυτή όμως μου έκανε βρομιά. Με το που ανοίγω την πόρτα, μπαίνει αυτός μέσα.

Ήταν η εποχή που φορούσαμε τα baby doll. Με ρίχνει κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσε να με βιάσει. Καθώς εγώ ήμουν ανάσκελα κάτω, έψαξα να βρω να πιάσω κάτι και έπιασα ένα παπούτσι με μεγάλο τακούνι. Του το κοπάνησα στο κεφάλι και έπαιζε μετά στην παράσταση με ένα καρούμπαλο».