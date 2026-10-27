Θύμα διάρρηξης η Ελευθερία Ελευθερίου -«Έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι, είδαν κάποιον που γυρόφερνε στο μπαλκόνι» - iefimerida.gr

Σε δυσάρεστη θέση βρέθηκε η Ελευθερία Ελευθερίου, επιστρέφοντας στην Ελλάδα από την Αυστραλία, όπου πήγε για επαγγελματικούς λόγους.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την περιπέτειά της μέσα από stories που έκανε στο Instagram, καθώς όπως είπε έπεσε θύμα διάρρηξης την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, γύρω στις 22:00

«Τον είδαν και κάποια παιδιά απέναντί μου που γυρόφερνε στο μπαλκόνι με το φωτάκι του»

«Γύρισα σπίτι μου, με jet lag από την Αυστραλία και αντίκρισα αυτό που αντίκρισα. Για κακή του τύχη, γιατί ήταν ένας, έγινε την ώρα που έμπαινα στο σπίτι. Έγινε το βράδυ, περίπου στις 10 η ώρα, τον είδαν και κάποια παιδιά απέναντί μου που γυρόφερνε το μπαλκόνι μου με το φωτάκι του», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απ' το πρωί είμαι στο τμήμα Αλίμου, πήγα να καταθέσω και να δώσω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είχε κάνει κι ένα άλλο κρούσμα το απόγευμα στη γειτονιά. Ήταν για να γυρίσω πιο νωρίς απ’ την Αυστραλία, γιατί πήγα μόνο για δύο μέρες, ήταν για να έρθω τη συγκεκριμένη ώρα στο σπίτι, ήταν για να κατεβάσω πρώτα τον σκύλο μου… Κάπως έτσι έγινε, κατέβασα πρώτα τον σκύλο μου και μετά πήγα να ξεφορτώσω το αμάξι, καταλαβαίνετε ότι αν ξεφόρτωνα πρώτα το αμάξι θα τον πετύχαινα μες στο σπίτι».



Το «ευχαριστώ» της Ελευθερίας Ελευθερίου στο ΑΤ Αλίμου

Τέλος, η τραγουδίστρια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκρισή τους.

«Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Τμήμα Ασφάλειας του ΑΤ Αλίμου για την άμεση δράση, το λέω και το εννοώ. Τον ψάχνουν και θα τον βρουν, κακή του τύχη τώρα. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να αρπάξω τον σκύλο μου και να βγω έξω, όταν είδα το παράθυρο ανοιχτό, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Η αστυνομία ήρθε μέσα σε πέντε λεπτά. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε παρακάτω και ντροπή ρε παιδιά», κατέληξε.