Θύμα διαδικτυακής απάτης η Παυλίνα Βουλγαράκη: «Παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα» - iefimerida.gr

Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε η Παυλίνα Βουλγαράκη,﻿ η οποία έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς άγνωστοι δημιούργησαν ψεύτικα προφίλ με το όνομά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να προειδοποιήσει τους διαδικτυακούς της φίλους να είναι προσεκτικοί και πως υπάρχει ένας και μοναδικός λογαριασμός της στο Facebook και το Instagram.



Παυλίνα Βουλγαράκη: «Έχουν δημιουργηθεί ψεύτικοι λογαριασμοί»

Μάλιστα, αποκάλυψε πως άγνωστοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στο Instagram και στο Facebook, προσποιούμενοι την ίδια, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Μέσα από σχετικό story, η Παυλίνα Βουλγαράκη καταγγέλλει το περιστατικό και διευκρινίζει ποιος είναι ο επίσημος λογαριασμός της, ενημερώνοντας τους ακολούθους της για την απάτη.

«Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Instagram και στο Facebook που παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός μου λογαριασμός στο Instagram και στο Facebook» ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους να μην εμπιστεύονται ύποπτα προφίλ.

