Thylane Blondeau: Πώς το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» έχτισε περιουσία εκατομμυρίων πριν τα 25 - iefimerida.gr

Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» Thylane Blondeau κατάφερε πριν καν κλείσει τα 25 της χρόνια, να μετατρέψει τη φήμη της σε περιουσία εκατομμυρίων.

Από τον τίτλο στη διεθνή καριέρα

Η Thylane Blondeau έγινε γνωστή σε ηλικία μόλις έξι ετών, όταν ανακαλύφθηκε στους δρόμους του Παρισιού και χαρακτηρίστηκε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο». Κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της σχεδιάστριας Veronika Loubry, επέλεξε –όπως έχει δηλώσει– να χαράξει τη δική της πορεία, χωρίς να στηριχθεί στο όνομα των γονιών της.

Σε ηλικία 10 ετών έγινε το νεότερο μοντέλο που εμφανίστηκε στη Vogue Paris, σε μια φωτογράφιση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αλλά ταυτόχρονα της άνοιξε τον δρόμο για διεθνή καριέρα.

Συνεργασίες με κορυφαίους οίκους

Η πορεία της στη μόδα την έφερε δίπλα σε μερικά από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως, όπως Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren και Hugo Boss.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές καμπάνιες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Dolce & Gabbana το 2017, όπου εμφανίστηκε μαζί με ονόματα όπως η Zendaya, ο Lucky Blue Smith και ο Presley Gerber.

Ζωή ανάμεσα σε φώτα και πολυτέλεια

Στα εφηβικά της χρόνια έζησε στο Λονδίνο, στην Kensington High Street, κοντά στον Brooklyn Beckham, ενώ διέθετε και κατοικία στο Σεν Τροπέ.

Σήμερα ζει στη Γαλλία με τον αρραβωνιαστικό της, DJ Ben Attal, διατηρώντας έντονη παρουσία στα social media, όπου αριθμεί περίπου 6,8 εκατομμύρια ακολούθους και μοιράζεται στιγμές από ταξίδια, φωτογραφίσεις και εμφανίσεις.

«Το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» / Φωτογραφία: Instagram/thylaneblondeau



Από το μόντελινγκ στην επιχειρηματικότητα

Πέρα από το μόντελινγκ, η Blondeau έχει επενδύσει δυναμικά στην επιχειρηματικότητα. Είναι ιδρύτρια της σειράς προϊόντων μαλλιών ENALYHT, την οποία δημιούργησε δίνοντας έμφαση τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην ποιότητα των συστατικών.

Όπως έχει δηλώσει, στόχος της ήταν να δημιουργήσει προϊόντα που να συνδυάζουν απόδοση, καθαρότητα και αυθεντικότητα. Οι τιμές των προϊόντων της κινούνται σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας το brand της στην αγορά ομορφιάς.

Παράλληλα, στο παρελθόν λάνσαρε και δύο σειρές ρούχων, τις Heaven May και No Smile, οι οποίες όμως φαίνεται να έχουν πλέον διακόψει τη λειτουργία τους.

Η Thylane είναι ιδιοκτήτρια και ιδρύτρια της εταιρείας προϊόντων περιποίησης μαλλιών ENALYHT / Φωτογραφία: thylaneblondeau / Instagram

Η περιουσία των εκατομμυρίων

Αξιοποιώντας τη φήμη της από πολύ μικρή ηλικία, η Thylane Blondeau κατάφερε να δημιουργήσει περιουσία που εκτιμάται στα 4,2 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,7 εκατ. ευρώ), συνδυάζοντας καριέρα στο μόντελινγκ, συνεργασίες με μεγάλους οίκους και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η απόσταση από την «ταμπέλα»

Παρά τον τίτλο που τη συνόδευσε από παιδί, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να ορίζεται από αυτόν. Όπως έχει δηλώσει, μικρή δεν καταλάβαινε τη σημασία του χαρακτηρισμού, ενώ μεγαλώνοντας προσπάθησε να μην τον αφήσει να επηρεάσει την ταυτότητά της.

Επιμένει ότι βλέπει τον εαυτό της απλώς ως έναν άνθρωπο και όχι ως «την πιο όμορφη στον κόσμο», απορρίπτοντας τα στερεότυπα της βιομηχανίας ομορφιάς.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στην Ελλάδα / Φωτογραφία: thylaneblondeau / Instagram

Ο αρραβώνας στην Ελλάδα

Πρόσφατα, η 25χρονη ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Ben Attal, κατά τη διάρκεια διακοπών στο Four Seasons Astir Palace Hotel στην Ελλάδα.

Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, παρουσίασε το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της, γράφοντας πως είπε το «ναι» στον καλύτερό της φίλο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.