Χέιντεν Πανετιέρ: Ο πρώην σύντροφός της ήταν στον ίδιο χώρο όταν πέθανε -Έδειξε μια «τσάντα με φάρμακα» στους αστυνομικούς - iefimerida.gr

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ καθώς όπως έγινε γνωστό ο πρώην σύντροφος της βρίσκονταν στο σημείο όταν η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρώην σύντροφός της Χέιντεν Πανετιέρ, Μπράιαν Χίκερσον, και ο αδελφός του βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν η ηθοποιός υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η αστυνομική αναφορά περιγράφει τον Χίκερσον να παραδίδει στις αρχές τα φάρμακα που λάμβανε η Πανετιέρ.

Η αιτία θανάτου της ηθοποιού παραμένει υπό διερεύνηση, αν και η νεκροψία δεν έδειξε σημάδια τραύματος. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν με κλήση στο 911 για καρδιακή ανακοπή και ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η σχέση της Πανετιέρ με τον Χίκερσον είχε σημαδευτεί από καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας. Στα απομνημονεύματά της, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει περιστατικά ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, τα οποία αρχικά δίσταζε να καταγγείλει στην αστυνομία.

Ο Χίκερσον είχε συλληφθεί το 2019 για ενδοοικογενειακή βία και καταδικάστηκε σε τετραετή αναστολή. Η Πανετιέρ είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, δηλώνοντας αποφασισμένη να τον εμποδίσει να βλάψει ξανά άλλη γυναίκα.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Heroes» υπέστη ανακοπή καρδιάς και πέθανε την Κυριακή, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που περιήλθε στην κατοχή του NBC News.

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Σύμφωνα με το NBC news, στην αναφορά του αστυνομικού τμήματος του Γκρινβίλ, αναφέρεται ότι ο περιστασιακός σύντροφος της Πανετιέρ, Μπράιαν Χίκερσον, και ο αδελφός του, Ζακ Χίκερσον, βρίσκονταν στο σημείο εντός του συγκροτήματος διαμερισμάτων «Judson Mill Lofts».

Χέιντεν Πανετιέρ: Το βίντεο των Αρχών από το διαμέρισμά της

Ο αστυνομικός που ανταποκρίθηκε στην κλήση, ο οποίος ταυτοποιείται στην αναφορά ως Μάθιου Μπράιαν, δήλωσε ότι μίλησε πρώτα με τον Ζακ Χίκερσον, ο οποίος ήταν «πολύ φορτισμένος συναισθηματικά» ενώ το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών «προσπαθούσε να βοηθήσει την Χέιντεν».

Η αναφορά συνεχίζει αναφέροντας ότι ο Μπράιαν Χίκερσον δεν έδειξε ορατή συναισθηματική φόρτιση μέχρι που το προσωπικό των επειγόντων περιστατικών ανακήρυξε τη 36χρονη ηθοποιό νεκρή. Ο Μπράιαν Χίκερσον έδειξε στην αστυνομία μια «τσάντα με φάρμακα» που έπαιρνε η Πανετιέρ κατά τη στιγμή του θανάτου της, προσθέτει η αναφορά.

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Ο Μπράιαν, ο αστυνομικός που έφτασε στο σημείο, δήλωσε ότι φορούσε κάμερα σώματος καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Το βίντεο που καταγράφηκε από την κάμερα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Εκκρεμεί η αιτία θανάτου της ηθοποιού

Ο Μπράιαν και ο Ζακ Χίκερσον δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα του NBC News για σχολιασμό τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρινβίλ ανέφερε ότι η αιτία θανάτου της Πανετιέρ εκκρεμεί εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Σε δήλωσή τους, οι Αρχές ανέφεραν ότι η νεκροψία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και «δεν διαπιστώθηκαν σημάδια τραύματος που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στον θάνατο».

Οι αρχές έλαβαν κλήση στο 911 γύρω στις 1:50 μ.μ. την Κυριακή για «αναφερόμενη καρδιακή ανακοπή» στο συγκρότημα διαμερισμάτων, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή. Η αστυνομία ανέφερε ότι την κλήση στο 911 έκανε ένας γνωστός της Πανετιέρ.

«Η Πανετιέρ βρέθηκε χωρίς αισθήσεις μέσα στην κατοικία, όπου διέμενε προσωρινά», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή. Οι πρώτοι διασώστες ξεκίνησαν μέτρα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα, προστίθεται στη δήλωση. Ο θάνατος της Πανετιέρ διαπιστώθηκε στις 2:32 μ.μ.

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Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Η ερωτική σχέση της Πανετιέρ με τον Χίκερσον, έναν επίδοξο ηθοποιό από τη Νότια Καρολίνα, φάνηκε να τελειώνει το 2020 εν μέσω καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία. Η ίδια έγραψε για ορισμένες από αυτές τις εμπειρίες στα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», που εκδόθηκαν τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της.

Στο βιβλίο, η Πανετιέρ έγραψε ότι ένα βράδυ, ο Χίκερσον τη χτύπησε τόσο άσχημα που δεν βγήκε από το σπίτι για εβδομάδες. Έγραψε ότι δίσταζε να αναφέρει την εικαζόμενη κακοποίηση στην αστυνομία επειδή δεν ήθελε να το μάθει ο κόσμος.

Ο Μπράιαν Χίκερσον συνελήφθη στις 2 Μαΐου 2019, με βάση την κατηγορία του τραυματισμού συζύγου ή συντρόφου, σύμφωνα με τα ποινικά αρχεία του δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες. Στις 20 Απριλίου 2021 δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί τις κατηγορίες και τον επόμενο χρόνο καταδικάστηκε σε τετραετή αναστολή υπό επιτήρηση.

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Η Χέιντεν Πανετιέρ με τον Μπράιαν Χίκερσον / Φωτογραφία: Βίντεο YouTube

Τα ασφαλιστικά μέτρα και η κακοποίηση

Η Πανετιέρ ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα κατά του Χίκερσον στις 14 Ιουλίου 2020. Τα δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το NBC News δεν ταυτοποιούν το θύμα στην υπόθεση τραυματισμού συζύγου ή συντρόφου, ενώ η έκβαση του αιτήματος για ασφαλιστικά μέτρα δεν είναι σαφής από το αρχείο της υπόθεσης.

Σε δήλωσή της το 2020, η Πανετιέρ ανέφερε ότι δημοσιοποιούσε την κακοποίηση για να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους σε κακοποιητικές σχέσεις να αναζητήσουν βοήθεια. «Είμαι αποφασισμένη να κάνω το καθήκον μου ώστε να διασφαλίσω ότι αυτός ο άνδρας δεν θα βλάψει ποτέ ξανά κανέναν», είχε δηλώσει η Πανετιέρ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Χίκερσον στην υπόθεση δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Πανετιέρ ήταν ευρύτερα γνωστή για τους τηλεοπτικούς της ρόλους ως μαθήτρια λυκείου cheerleader με ειδικές δυνάμεις στη σειρά «Heroes» του NBC και ως σταρ της κάντρι μουσικής στη σειρά «Nashville» του ABC.

