Θωμαή Απέργη: «Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσω παιδί με τους δικούς μου όρους, ακόμα και μόνη μου» - iefimerida.gr

Το σκεπτικό της γύρω από τη μητρότητα ανέπτυξε η Θωμαή Απέργη, εξηγώντας πως η δημιουργία οικογένειας συνδέεται κυρίως με την ποιότητα της σχέσης.

Η τραγουδίστρια δήλωσε θετική στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα, αλλά με τους δικούς της όρους, ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται να αποκτήσει παιδί μόνη της, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα της.

«Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά η Θωμαή Απέργη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret.



Θωμαή Απέργη: «Αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη»

«Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους - ακόμα και μόνη μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μεταξύ άλλων, η Θωμαή Απέργη κλήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της ως επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής υγείας: «Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία».

«Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Περιγράφοντας τους νέους στόχους της ανέφερε πως για εκείνη, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ θέλει μέσα από αυτή να εξελίσσεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Είναι κάτι που διεκδίκησα με πολλή προσπάθεια, γιατί για μένα η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά δομημένο πλαίσιο, που με εξελίσσει ουσιαστικά τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», τόνισε.

