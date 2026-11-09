Μπρους Γουίλις: «Φέρεται σαν μωρό», έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του - iefimerida.gr

Η μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην οικογενειακή του ζωή, την καθημερινότητά του, αλλά και τις επικοινωνία με τους γύρω του.



Παρότι η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ, και η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ, παραμένουν αφοσιωμένες στη στήριξή του, πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού αποκαλύπτει ότι ο κύκλος των φίλων του από το Χόλιγουντ έχει πλέον περιοριστεί αισθητά.



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Η ίδια πηγή μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για τον σημερινό τρόπο ζωής του Μπρους Γουίλις, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην ομιλία, αλλά και τις απλές καθημερινές δραστηριότητες που εξακολουθούν να του προσφέρουν χαρά.



Τον ξέχασαν οι υποτιθέμενοι φίλοι από το Χόλιγουντ

Παρά το γεγονός ότι επί δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ ταινιών δράσης του Χόλιγουντ, οι διάσημοι φίλοι του Μπρους Γουίλις φέρεται να τον έχουν εγκαταλείψει από τότε που αποσύρθηκε από την υποκριτική.



«Έτσι λειτουργεί όμως, αυτός ο χώρος», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του στην Daily Mail, περιγράφοντας την τάση της βιομηχανίας του θεάματος να προχωρά παρακάτω όταν ένα γνώριμο πρόσωπο παύει να εργάζεται. Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Μόλις σταματήσεις να δουλεύεις, όλοι αυτοί οι λαμπεροί φίλοι σου σε ξεχνούν». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Μόλις σταματήσεις να δουλεύεις, όλοι αυτοί οι λαμπεροί φίλοι σου σε ξεχνούν».

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Στη συνέχεια, προχώρησε σε έναν ακόμη πιο αιχμηρό ισχυρισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ φέρεται να αντιμετωπίζουν την απουσία του Μπρους Γουίλις από τον χώρο της ψυχαγωγίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αυτή την πόλη, οι σταρ πρώτης γραμμής αναρωτιούνται: “Μπρους ποιος;”».

Ο Μπρους Γουίλις με την κόρη του Ταλούλα σε πρόσφατη φωτογραφία

Η αποκάλυψη αυτή παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα από εκείνη της στήριξης που εξακολουθεί να λαμβάνει ο ηθοποιός στο σπίτι του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Έμμα φροντίζει συνειδητά ώστε ο σύζυγός της να έχει τακτικά παρέα και ευκαιρίες να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους.

«Το σπίτι του είναι ένας πολύ φωτεινός και χαρούμενος χώρος», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πάντα «άνθρωποι με χιούμορ γύρω του, ώστε να διατηρούν την ευχάριστη ατμόσφαιρα».

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Το τεράστιο κόστος της φροντίδας του Μπρους Γουίλις

Βέβαια, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η Έμμα σε συνέντευξή της στους Sunday Times το 2025, αναγκάστηκε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστή κατοικία, όπου λαμβάνει φροντίδα όλο το 24ωρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στην Daily Mail, το κόστος είναι τεράστιο. «Ξοδεύει μία περιουσία για την φροντίδα του, υπολογίζεται σε περισσότερα από 30.000 δολάρια τον μήνα» ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας: «Ευτυχώς που εκείνος είναι πάμπλουτος, γιατί η ασφάλεια δεν καλύπτει και πολλά».

Ο Μπρους Γουίλις με την σύζυγο του Έμμα

Πράγματι, πηγή προσκείμενη στην οικογένεια είχε δηλώσει πέρυσι στην εφημερίδα Daily Mail ότι η Χέμινγκ αισθανόταν την πίεση που συνεπάγεται η διαχείριση της περιουσίας του συζύγου της, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

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«Η φροντίδα του Μπρους δεν περιορίζεται απλώς στο να διατηρεί το ηθικό του ακμαίο και να φροντίζει ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται σωματικά στις απαιτήσεις της κάθε ημέρας. Περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας που απέκτησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ», είχε δηλώσει τότε η πηγή.



«Ο Μπρους Γουίλις ζει στο δικό του κόσμο - Μερικές φορές μοιάζει με μωρό»



Τέσσερα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με μετωποκροταφική άνοια, ο διάσημος ηθοποιός δεν έχε επίγνωση της νοητικής του επιδείνωσης, με την πηγή να τονίζει ότι «ζει στον δικό του κόσμο».



«Ξέρει πως η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ. Δεν μιλά γι΄ αυτό, ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης», σημειώνει η πηγή.

Παράλληλα, τονίζει ότι είναι πλέον «πράος και ήρεμος», εμφανώς πιο «χαλαρός» σε σχέση το παρελθόν, «όταν είχε πολλή ενέργεια και μιλούσε ασταμάτητα».

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«Μερικές φορές μοιάζει με μωρό που κοιτάζει με περιέργεια ένα αντικείμενο, προσπαθώντας απλώς να το παρατηρήσει και να το αντιληφθεί», δήλωσε η πηγή. «Ωστόσο, αν τον κοιτάξεις, δείχνει ένα υγιής άνδρας μέσης ηλικίας».

Πώς περνά την ημέρα του ο ηθοποιός

Όσο για το πώς περνά την ημέρα του, άνθρωπος από το στενό του περιβάλλον αποκάλυψε ότι αντί να περνά τις ημέρες του παρακολουθώντας τηλεόραση, ανυπομονεί να κάνει βόλτες με το αυτοκίνητο, να τρώει παγωτό και να ακούει μουσική.

«Ο Μπρους δεν κάθεται απλώς όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση», δήλωσε η πηγή στην Daily Mail, προσθέτοντας: «Η μεγαλύτερη χαρά του είναι να παίρνει ένα χωνάκι παγωτό ή να πηγαίνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Του αρέσει πολύ να ακούει τον Νιλ Ντάιαμοντ. Η μουσική τού κάνει πολύ καλό».

Παρότι η καθημερινότητα του Μπρους έχει αλλάξει σημαντικά, άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να απολαμβάνει δραστηριότητες που τον κρατούν σε εγρήγορση και του προσφέρουν ευχαρίστηση.

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Επέστρεψε ο τραυλισμός

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυλισμός του έχει επιστρέψει. Υπενθυμίζεται πως ο Μπρους αντιμετώπιζε από παιδί πρόβλημα τραυλισμού, με αποτέλεσμα να αποκτήσει το παρατσούκλι «Buck-Buck».

Τελικά, κατάφερε να διαχειριστεί τη δυσκολία του μέσα από μαθήματα υποκριτικής, ενώ ανέπτυξε τη συνήθεια να αντικαθιστά λέξεις στα σενάριά του όταν δυσκολευόταν να τις προφέρει.

Η πηγή ανέφερε ότι αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είχε γίνει πλέον δυσκολότερος, καθώς η άνοιά του εξελίσσεται. «Κάνει μεγάλες παύσεις, σαν να έχει χαθεί στις σκέψεις του», εξήγησε η πηγή. «Στην πραγματικότητα, όμως, προσπαθεί να βρει τις λέξεις. Προσπαθεί να βρει τον τρόπο να εκφραστεί».