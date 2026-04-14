«Θες τίποτα να τσιμπήσεις;»: Η Βίκυ Σταυροπούλου αναβιώνει τη σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου» - iefimerida.gr

Πάσχα με την κόρη της Δανάη και αγαπημένα πρόσωπα έκανε η Βίκυ Σταυροπούλου.
Η ηθοποιός, όπως οι περισσότεροι γιόρτασε την ημέρα, ψήνοντας τον οβελία και δεν έχασε ευκαιρία να δοκιμάσει πριν σερβιριστεί. Μάλιστα, η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς «Είσαι το ταίρι μου» και η Δανάη Μπάρκα το πόσταρε στα social.
Πρόκειται για τη σκηνή που η «Στέλλα» έχει ταξιδέψει μαζί με τον «Σωτήρη» στην Άνδρο και βρίσκονται στην παραλία. Κάποια στιγμή, ο Σωτήρης τη ρωτά αν θέλει κάτι να φάει και εκείνη φαντάζεται ότι σουβλίζει αρνί. «Μπα, όχι, δεν πεινάω καθόλου» του απαντά τελικά.
Το TikTok με τη Βίκυ Σταυροπούλου
Η επική σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»
