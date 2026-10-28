Ο Γιώργος Θεοφάνους απαντά στις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση -«Η Κόκκινη Γραμμή είχε γραφτεί για εκείνη» - iefimerida.gr

Στις φήμες που τον θέλουν να συνεργάζεται με την Άννα Βίσση, μετά το τέλος της καλλιτεχνικής συνεργασίας της με τον Νίκο Καρβέλα, απάντησε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, ο γνωστός συνθέτης απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα.



«Ακούγονται πολλά. Δεν έχει σημασία. Μη μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Το έχω πει δημόσια πολλές φορές, η “Κόκκινη γραμμή” είχε γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση, όπως και άλλα τραγούδια. Για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο τι έγινε» είπε ο Γιώργος Θεοφάνους.



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Η Κόκκινη Γραμμή είχε γραφτεί για την Άννα Βίσση

Παράλληλα, ανέφερε ότι το τραγούδι «Κόκκινη γραμμή» αλλά και άλλα τραγούδια είχαν γραφτεί αρχικά για την Άννα Βίσση.



Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ο Γιώργος Θεοφάνους είπε: «Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν».