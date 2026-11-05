Θεοφανία Παπαθωμά για τη σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου -«Του εύχομαι όλα τα καλά» - iefimerida.gr

Πριν λίγο καιρό, ο Πασχάλης Τσαρούχας έκανε γνωστό ότι είναι πολύ ευτυχισμένος και ερωτευμένος, έχοντας σχέση με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε την είδηση μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, όπου αποκαλεί την πολιτικό «ζωή μου, ευτυχία μου».

Όπως έγινε γνωστό, η σχέση τους είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από τη δημόσια ερωτική εξομολόγηση του Πασχάλη Τσαρούχα στην πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

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Πλέον, το ζευγάρι έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Ο Πασχάσλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου ﻿συγκατοικούν στη Θεσσαλονίκη, έχοντας κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους.



«Είναι πολύ ευχάριστο. Του εύχομαι όλα τα καλά»

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η Θεοφανία Παπαθωμά ρωτήθηκε για τη νέα σχέση του πρώην συζύγου της, με τον οποίο διατηρεί καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Η γνωστή ηθοποιός απάντησε χαμογελαστή ότι η νέα σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα δεν της προκαλεί κανένα αρνητικό συναίσθημα.

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«Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ. Του εύχομαι όλα τα καλά. Ευτυχία και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, πάντοτε είχαμε ωραία σχέση, δεν έχουμε κανένα θέμα, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν παντρευτεί το 2006, τη χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, Αχιλλέας και χώρισαν επτά χρόνια αργότερα, το 2013.

Παρά τον χωρισμό τους, Τσαρούχας και Παπαθωμά διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Για την απάτη με τη ΜΚΟ: «Με είχαν προσεγγίσει και εμένα στο παρελθόν»



Η Θεοφανία Παπαθωμά αναφέρθηκε και στην υπόθεση της εξοργιστικής απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν την είχαν προσεγγίσει και εκείνη για δωρεά

«Είναι πολύ κρίμα. Βλέπουμε συνέχεια τέτοια περιστατικά και σε τι κόσμο ζούμε. Απελπισία. Με προβληματίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή και η λύση είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ο καθένας ξεχωριστά», ανέφερε αρχικά.

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Στη συνέχεια περιέγραψε την προσωπική της εμπειρία:

«Με είχαν προσεγγίσει και εμένα στο παρελθόν, έκανα κάποιες αναδημοσιεύσεις αλλά μετά κατάλαβα τι γίνεται και τα έχω κόψει και πλέον αν θέλω να βοηθήσω, το κάνω μόνο εκεί που ξέρω».