Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα για τον Γιώργο Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από εγκεφαλική αιμορραγία - iefimerida.gr

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Θέμης Σοφός στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού, έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο γνωστός δικηγόρος ανέβασε μία φωτογραφία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό στο Instagram, γράφοντας: «Φίλε Γιώργο εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση».

Στο πλευρό της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη, Τίνας Μεσσαροπούλου η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή έσπευσε στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία αποχώρησε αμέσως από την εκπομπή Happy Day, μόλις έμαθε για το λιποθυμικό επεισόδιο του συζύγου της.

Λίγη ώρα αργότερα, μετέβη στον «Ευαγγελισμό» και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σύζυγος του Θέμη Σοφού, προκειμένου να στηρίξει την φίλη και συνεργάτιδά της.