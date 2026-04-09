«Θεέ μου, Ozempic»: Ανησύχησε τους θαυμαστές της η Ολίβια Γουάιλντ με τη νέα της εμφάνιση - iefimerida.gr

Στα Fashion Trust US Awards παραβρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Ολίβια Γουάιλντ κάνοντας όμως τους θαυμαστές της να ανησυχήσουν για την αδυνατισμένη φιγούρα της.



Η 42χρονη ηθοποιός ανέδειξε το καλογυμνασμένο σώμα της με ένα λευκό cropped τοπ με λεπτές τιράντες, το οποίο συνδύασε με μια μαύρη μάξι φούστα. Ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα μαύρο wrap που άφηνε ακάλυπτους τους λεπτούς ώμους της και ένα χρυσό κολιέ – αλυσίδα.



Οι ανησυχίες των θαυμαστών της Ολίβια Γουάιλντ

Ωστόσο, αν και η Ολίβια Γουάιλντ ήταν πάντα αδύνατη, η εμφάνισή της πυροδότησε ένα κύμα φημών στο διαδίκτυο περί χρήσης Ozempic, με τους χρήστες να υποθέτουν ότι έχει καταφύγει στις διάσημες ενέσεις για απώλεια βάρους.



«Ω Θεέ μου, Ozempic» σχολίασε κάποιος με έναν άλλον να αναρωτιέται: «Γιατί να χρειαστεί καν να χάσει βάρος;» ενώ ένας τρίτος σημείωσε: «Το Ozempic ξαναχτυπά».



«Λυπηρό! Έχουν όλη την άνεση του κόσμου με χρήματα και φήμη και πρόσβαση στον καλύτερο τρόπο ζωής και σχεδόν όλο το Χόλιγουντ φαίνεται υποσιτισμένο , ασταθές και αχάριστο» έγραψε ένας άλλος.



Υπήρξαν ωστόσο και ορισμένοι που υπέθεσαν ότι η ηθοποιός ενδέχεται να έχει υποβληθεί σε αφαίρεση λίπους στα μάγουλα.