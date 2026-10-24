Η θεαματική πτώση της βασίλισσας Λετίθια -Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αλιευτικό σκάφος [βίντεο] - iefimerida.gr

Κάτι η υγρασία, κάτι το ελαφρύ κυματάκι , το κακό δεν άργησε να γίνει, με την βασίλισσα Λετίθια να γλιστρά και να πέφτει κατά τη διάρκεια επίσκεψης της βασιλικής οικογένειας στην πόλη Λάνες της Ισπανίας.



Ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο τους κόρες, πριγκίπισσα Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία, επισκέφθηκαν τη Λάνες, στην Αστουρία, μια περιοχή που τιμήθηκε φέτος με το βραβείο «Υποδειγματικό Χωριό».



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Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκαν το αλιευτικό σκάφος Nuevo Sandra Maria, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία της αλιείας του γαύρου.



Η βασίλισσα Λετίθια με την μικρή της κόρη, Ινφάντα Σοφία

Η στιγμή που η βασίλισσα Λετίθια γλιστά και πέφτει στο σκάφος

Η κίνηση του σκάφους όμως και η υγρασία φαίνεται πως συνέβαλαν στην πτώση της βασίλισσας Λετίθια, η οποία έχασε την ισορροπία της τη στιγμή που ετοιμαζόταν να κατέβει από το σκάφος, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του σώματός της. Βέβαια, αμέσως έσπευσαν να την βοηθήσουν με την μικρή της κόρη, Ινφάντα Σοφία να την ρωτά εάν ήταν καλά.

