Θάνατος Λίαμ Πέιν: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες λίγες ώρες πριν από τη μοιραία πτώση σε ξενοδοχείο στην Αργεντινή - iefimerida.gr

Αδημοσίευτο υλικό από τις τελευταίες ώρες του Λίαμ Πέιν στο Μπουένος Άιρες έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας άγνωστες στιγμές πριν από τον τραγικό θάνατό του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λίαμ Πέιν έπεσε στο κενό τον Οκτώβριο του 2024, στην προσπάθειά του να εξέλθει από το δωμάτιό του. Οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την κατανάλωση αλκοόλ, κρακ, κοκαΐνης, κατασταλτικών και της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης».

Η υπόθεση έλαβε δικαστική τροπή με την απαγγελία κατηγοριών σε πέντε άτομα από τις Αρχές της Αργεντινής. Τρεις εξ αυτών κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια και δύο για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών στον καλλιτέχνη.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αποσύρθηκαν για τη διευθύντρια του ξενοδοχείου, τον υπάλληλο της ρεσεψιόν και τον φίλο του καλλιτέχνη, αλλάζοντας την πορεία της δικαστικής διερεύνησης.

Στο παρόν στάδιο της υπόθεσης, μόνο ο σερβιτόρος Braian Paiz και ο υπάλληλος Ezequiel Pereyra παραμένουν υπόδικοι. Αναμένεται ο ορισμός της δίκης τους με την κατηγορία της προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

Περίπου 3.000 φωτογραφίες, έγγραφα, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας περιήλθαν στην κατοχή της Daily Mail, ρίχνοντας φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 31χρονος σταρ έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου.

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Στο υλικό, ο Πέιν καταγράφεται να περπατά στους χώρους του καταλύματος, να κάνει ακροβατικά σε έναν στύλο το προηγούμενο βράδυ, αλλά και να συνομιλεί με μέλη του προσωπικού.

Λίαμ Πέιν: Η συνομιλία με δύο σεξεργάτριες

Παράλληλα, εμφανίζεται να συναναστρέφεται στη ρεσεψιόν με δύο σεξεργάτριες, στις οποίες έστειλε μηνύματα και φωτογραφίες το ίδιο πρωινό.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έπεσε στο κενό στις 16 Οκτωβρίου 2024. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η πτώση σημειώθηκε στην προσπάθειά του να βγει από το δωμάτιο, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την κατανάλωση αλκοόλ, κρακ, κοκαΐνης, κατασταλτικών και της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης».

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Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Η υπόθεση έλαβε γρήγορα δικαστική τροπή, με τις Αρχές της Αργεντινής να απαγγέλλουν αρχικά κατηγορίες σε πέντε άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η διευθύντρια του ξενοδοχείου Gilda Martin, ο υπάλληλος της ρεσεψιόν Esteban Grassi και ο φίλος του καλλιτέχνη, Rogelio «Roger» Nores, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Επιπλέον, ο σερβιτόρος Braian Paiz και ο υπάλληλος Ezequiel Pereyra κατηγορήθηκαν για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025 οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των Nores, Martin και Grassi αποσύρθηκαν. Στην παρούσα φάση, μόνο οι Paiz και Pereyra παραμένουν υπόδικοι, αναμένοντας τον ορισμό της δίκης τους για την προμήθεια των ουσιών.

Ο Λίαμ Πέιν είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός το 2010 μέσα από το «X Factor», ως μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος One Direction, το οποίο κυκλοφόρησε πέντε επιτυχημένα άλμπουμ πριν από τη διάλυσή του το 2016.

