Ο Θανάσης Πάτρας για τον καρκίνο της συζύγου του: Ευχόμουν να είχε συμβεί σε εμένα, περάσαμε μαύρο Πάσχα - iefimerida.gr

Συγκλόνισε ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας μιλώντας για την περιπέτεια με τον καρκίνο που είχε η γυναίκα του, με αφορμή την περίπτωση του Γιώργου Μυλωνάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας θέλησε να στείλει τις ευχές του στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. «Θέλω να ευχηθώ να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη η μάχη που δίνει ο Γιώργος Μυλωνάκης. Καλή δύναμη γενικώς σε αυτό το δεκαήμερο που, απ’ ό,τι διαβάζω, θα είναι δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό και στην Τίνα και στα παιδιά τους. Είναι ο τρόπος ζωής μας, στρες, στρες, στρες, κάποια στιγμή σκας», είπε ο Θανάσης Πάτρας, δηλώνοντας και τη συμπαράστασή του στη σύζυγο του υφυπουργού, τη δημοσιογράφο Τίνα Μεσσαροπούλου.

Στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή του επισήμανε μια δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος για την περιπέτεια με τον καρκίνο που είχε η σύζυγός του Κατερίνα Παγώνη, ότι θα προτιμούσε να την είχε περάσει εκείνος.

«Εννοείται, μακάρι να τα είχα περάσει εγώ και φαντάζομαι το ίδιο σκέφτεται και η Τίνα. Πάντα όταν είσαι με τον άνθρωπό σου και τον βλέπεις να ταλαιπωρείται, προφανώς σκέφτεσαι ότι καλύτερα να το έχεις πάθει εσύ παρά εκείνος», απάντησε ο Θανάσης Πάτρας.

«Η σύζυγός μου είχε μια περιπέτεια με κακοήθεια στο νεφρό. Πράγμα το οποίο πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, σε πολύ αρχικό στάδιο. Συνέβη έναν χρόνο πριν. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Καρδίτσα για το Πάσχα, και θα έκανε την επέμβαση ακριβώς μετά… Ήταν το πιο άσχημο και μαύρο Πάσχα που έχω περάσει στη ζωή μου», πρόσθεσε.

Έπειτα ο Θανάσης Πάτρας επισήμανε: «Ήμασταν σε κατάθλιψη και ο ένας και ο άλλος. Είναι αυτό που λες, καλύτερα κάν’ το τώρα για να μην μπεις στη διαδικασία να το σκέφτεσαι, γιατί μετά δεν μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας κάνανε τους καραγκιόζηδες. Ήμασταν σε μαύρο χάλι. Εννοείται ότι μας έφερε πιο κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες μαζί».

«Είμαι χαρούμενος που το βρήκαμε, το καταλάβαμε νωρίς και το ξεπεράσαμε…Το ανακάλυψε σε άσχετη κατάσταση, είχε έναν πόνο που θεωρητικά ήταν μυϊκός. Επέμενε να το ψάξει, μετά επέμενε και ο γιατρός, και τελικά…», κατέληξε ο παρουσιαστής.