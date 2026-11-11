«Θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι» -Η συγκινητική έκθεση από μικρό μαθητή Δημοτικού - iefimerida.gr

Μία συγκινητική έκθεση ενός μικρού μαθητή δημοτικού σχολείου ανέβασε στα social media η αδελφή του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Στο τετράδιό του, ο μικρός Θοδωρής περιγράφει τις τρεις ευχές ενός μάγου στο τζίνι των παραμυθιών. Η πρώτη είναι να γίνει πλούσιος και η δεύτερη αθάνατος, και το τζίνι της εκπληρώνει.

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Η τρίτη και τελευταία ευχή του μάγου -σύμφωνα με τη φαντασία του μικρού μαθητή- είναι για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι. "Αμέσως" είπε το τζίνι, και ήρθε ο Μαζωνάκης και του είπε ένα τραγούδι και έτσι το τζίνι χάθηκε στο πιθάρι» έγραψε ο Θοδωρής - και μάλιστα χωρίς κανένα ορθογραφικό λάθος.

Επίσης συγκινητική ήταν και η αξιολόγηση της δασκάλας του, η οποία επιβράβευσε τον μικρό μαθητή της.

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«Υπέροχα, Θοδωρή! Μπράβο!», του έγραψε κάτω από την έκθεση με μπλε στιλό.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να συγκινεί

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μήνες, στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, και ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε σοκ και πανελλήνια θλίψη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ποσοτικών τοξικολογικών εξετάσεων που ολοκληρώθηκαν στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκαν τα εξής:

• Η προποφόλη (ισχυρό αναισθητικό φάρμακο) φαίνεται πως διαδραμάτισε τον καθοριστικό ρόλο στον θάνατο του τραγουδιστή.

• Η χορήγηση έγινε στο ιατρείο στο Κολωνάκι από την 56χρονη προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρό, η οποία πραγματοποιούσε θεραπείες ινουσφαίρισης/πλασμαφαίρεσης με τη χρήση «μέθης».

• Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τη νομιμότητα των πρακτικών της γιατρού, ενώ στο φως έρχονται μηνύματα που δείχνουν μια χαοτική κατάσταση και ιατρικούς χειρισμούς που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.