«Θα δεις τι θα πει να σου σπάσουν τη μύτη, παλιοβρώμα»: Σύντροφος του Αλέν Ντελόν αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σχέσης τους - iefimerida.gr

Ένα βιβλίο για τη ζωή της δίπλα στον Αλέν Ντελόν ετοίμασε η αλλοτινή σύντροφός του και μητέρα δύο παιδιών του, η Ροζαλί βαν Μπρίμεν.



Στο βιβλίο της με τίτλο «Amour fou», που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ανατρέχει στα χρόνια που πέρασε στο πλευρό του διάσημου Γάλλου ηθοποιού. Πρόκειται για ένα έργο γραμμένο με τη μορφή επιστολής προς τον εκλιπόντα ηθοποιό, στο οποίο η ίδια εξομολογείται όσα έζησε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.



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Όταν ο Αλέν Ντελόν έσπασε τη μύτη της συντρόφου του -Και μάλιστα 2 φορές μέσα σε μια μέρα

Σε ένα απόσπασμα που αποκάλυψε το Paris Match πριν από την κυκλοφορία του, το πρώην μοντέλο αναφέρεται σε ένα περιστατικό βίας, κατά το οποίο, όπως υποστηρίζει, ο Αλέν Ντελόν τής έσπασε τη μύτη δύο φορές την ίδια μέρα.



«Αφού μου έσπασες τη μύτη, αρνήθηκες ότι το είχες κάνει, όταν σε ρώτησα γιατί. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο μού την έσπασες ξανά λίγο αργότερα. Δύο φορές, και δεν ξέρω ποια από τις δύο ήταν χειρότερη. Η πρώτη, μπροστά στα παιδιά;», γράφει.



Όπως εξηγεί, είχε δεχθεί ένα δυνατό χαστούκι στην κουζίνα τους, στο κάστρο La Brûlerie, στο Ντουσί, παρουσία υπαλλήλων.



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«Ή μήπως η δεύτερη, μέσα στη νύχτα, πάνω στα σφυρήλατα σιδερένια κάγκελα του κρεβατιού μας, αφού πρώτα είχες κάνει άγριο σεξ μαζί μου, λέγοντας: "Θα δεις τι θα πει να σου σπάσουν τη μύτη, παλιοβρώμα! Κλαις, κλαις, ε; Τώρα θα σου δώσω έναν πραγματικό λόγο για να κλαις!". Δεν τα έχω φανταστεί όλα αυτά», αφηγείται με ωμότητα η Ολλανδή τηλεοπτική παρουσιάστρια.



Οι ευχαριστίες στον γιο τους



Τη νύχτα που ακολούθησε το περιστατικό, η Ροζαλί βαν Μπρέμεν λέει ότι μετέβη στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου στο Μονταρζί και στη συνέχεια πήγε στη χωροφυλακή, όπου, σύμφωνα με την ίδια, οι χωροφύλακες αρνήθηκαν να καταγράψουν την καταγγελία της.



Ωστόσο, τα λεγόμενά της επιβεβαιώνονται από τον γιο της, Αλέν Φαμπιάν, στο βιβλίο «Οι τελευταίες ημέρες του Σαμουράι», που υπογράφουν οι Λοράν Πιο και Φρανσουά Βινιόλ.



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Ο Αλέν Ντελόν με τη πρώην σύντροφό του Ροζαλί και τα δύο τους παιδιά, Ανούσκα και Αλέν Φαμπιάν

«Αργότερα, ο Αλέν Φαμπιάν μίλησε δημόσια για όσα είχαν συμβεί και εγώ το εξέλαβα ως μια αναγνώριση ότι όλα αυτά είχαν πράγματι συμβεί, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν στιγμές που αμφέβαλα ακόμη και η ίδια», εξομολογείται στο βιβλίο της.



Της πετούσε μαχαίρια, την έβριζε

Πέρα από αυτό το ιδιαίτερα τραυματικό περιστατικό, η γυναίκα που γνώρισε τον ηθοποιό το 1987, στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι του «Comme au cinéma», αποκαλύπτει ότι έζησε και άλλα παρόμοια επεισόδια.

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Όπως περιγράφει, ο σύντροφός της πετούσε με δύναμη τα πιάτα από το τραπέζι, δεν της απηύθυνε τον λόγο για ολόκληρες ημέρες, την εξύβριζε, της πετούσε μαχαίρια, ενώ έφτασε ακόμη και στο σημείο να παίξει μαζί της το παιχνίδι της ρωσικής ρουλέτας.

Μπορεί να τον χώρισε, αλλά επέστρεψε στο πλευρό του

Αφού έφυγε από το Ντουσί μαζί με τα δύο παιδιά της, το 2002, η Ροζαλί βαν Μπρέμεν διατήρησε επαφή με τον Αλέν Ντελόν. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2024 βρέθηκε στο πλευρό του και παρέμεινε κοντά του μέχρι τον θάνατό του, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ηθοποιός έπασχε από διπολική διαταραχή και ανοσογνωσία, μια νευροψυχολογική διαταραχή που εμποδίζει τον ασθενή να αντιληφθεί ή να αναγνωρίσει την ίδια του την κατάσταση.