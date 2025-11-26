«Θα βγει νωρίτερα»: Ο γιος του Diddy αισιοδοξεί για την αποφυλάκιση του πατέρα του - iefimerida.gr

Την αισιοδοξία ότι ο πατέρας του, Diddy, ενδέχεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 4ης Ιουνίου 2028 εξέφρασε ο King Combs.

Ο 27χρονος μίλησε στην κάμερα του «TMZ» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, δηλώνοντας ότι ο γνωστός ράπερ «θα επιστρέψει στο σπίτι».

Ο Diddy, ο οποίος πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα Fort Dix, εκτίει ποινή 50 μηνών για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία. Παρά τις βαριές κατηγορίες και την έντονη δημοσιότητα γύρω από τη δίκη, ο γιος του υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε καλή κατάσταση μέσα στη φυλακή: «Μιλάμε συχνά. Είναι καλά, όλα πάνε όπως πρέπει. Θα γυρίσει σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο King δεν έκρυψε την ελπίδα του ακόμη και για ενδεχόμενη προεδρική χάρη, σταυρώνοντας τα δάχτυλά του όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον ρεπόρτερ.

Γιατί μετατέθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy﻿

Αν και αρχικά η αποφυλάκιση του Diddy είχε οριστεί για τις 8 Μαΐου 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Page Six» η ημερομηνία μετατοπίστηκε κατά έναν μήνα και πλέον έχει καθοριστεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Ο λόγος της αλλαγής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μετάθεση συνέπεσε χρονικά με πληροφορίες πως ο ράπερ παραβίασε κανονισμούς του ιδρύματος. Σύμφωνα με το «TMZ», ο Diddy φέρεται να δέχθηκε πειθαρχική επίπληξη για κατανάλωση αυτοσχέδιου αλκοόλ, που λέγεται ότι παρασκεύασε με ζάχαρη, Fanta και μήλα.

Παρά τις φήμες, εκπρόσωπός του τόνισε ότι ο καλλιτέχνης βρισκόταν ακόμη στην πρώτη του εβδομάδα στο Fort Dix μετά τη μεταφορά του από το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν και ότι επικεντρώνεται στην προσαρμογή και τη βελτίωση του εαυτού του.