Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν πήγαινα σε υπνωτιστή θα του έβαζα έναν σταυρό μπροστά, να δούμε αν θα με κοίμιζε» - iefimerida.gr

Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας, λέγοντας πως δεν έπρεπε να πάει σε υπνωτιστή και ότι ο ίδιος δεν θα πήγαινε ποτέ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Βασίλης Τερλέγκας, σχολιάζοντας την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεν θα πήγαινε ποτέ σε υπνωτιστή. Εκφράζει την πεποίθηση ότι θα αντιμετώπιζε μια τέτοια κατάσταση με την πίστη του, προτάσσοντας έναν σταυρό.

Απευθύνει ένα ρητορικό ερώτημα στον εκλιπόντα, αμφισβητώντας την απόφασή του να ζητήσει βοήθεια από υπνωτιστή. Θεωρεί ότι πάλεψε με τα θέματά του, αλλά χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη επιλογή αχρείαστη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

Ο τραγουδιστής ανακαλεί μια παλαιότερη συνάντησή τους στο Άγιο Όρος, όπου ο εκλιπών αναζητούσε πνευματική καθοδήγηση. Αναφέρει ότι συνάντησε έναν «καταπληκτικό γέροντα», αλλά ο ίδιος δεν έμαθε ποτέ την εξέλιξη αυτής της επαφής.

Τοποθετείται ανοιχτά εναντίον της «woke ατζέντας», σχολιάζοντας δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη. Δηλώνει ότι αν συμφωνούσε μαζί της θα γινόταν «το μαύρο πρόβατο», αλλά επιβεβαιώνει την αντίθεσή του χωρίς να θέλει να επεκταθεί.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τον ερμηνευτή στο Άγιο Όρος και πως εκεί ο εκλιπών είχε συναντήσει έναν καταπληκτικό γέροντα, αλλά δεν έμαθε τι έγινε μετά.

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Ο τραγουδιστής σχολίασε και τη δήλωση της Αγγελικής Ηλιάδη, η οποία διαφωνούσε με την επιλογή κάποιων ομοφυλόφιλων ζευγαριών να έχουν παιδιά.

Βασίλης Τερλέγκας: «Τον υπνωτιστή τι τον ήθελες, ρε Γιώργο;»

Με αφορμή τη συνεργασία με τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Αλέκο Ζαζόπουλο, ο Βασίλης Τερλέγκας έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ειδικότερα, ο Βασίλης Τερλέγκας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το σημαντικότερο είναι ότι χάσαμε ένα παλικάρι, ένα παιδί. Εγώ δεν θα πήγαινα σε υπνωτιστή, ποτέ. Ή, αν θα πήγαινα, θα του έβαζα έναν μεγάλο σταυρό μπροστά και, αν μπορούσε να με κοιμίσει, να δούμε αν θα με κοίμιζε. Θεωρώ ότι το πάλεψε, αλλά τον υπνωτιστή τι τον ήθελες, ρε Γιώργο;».

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«Πήγε σε έναν καταπληκτικό γέροντα»

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή τους στο «περιβόλι της Παναγίας», ο τραγουδιστής είπε: «Είχαμε συναντηθεί στο Άγιο Όρος, ψαχνόταν μαζί μου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ. Πήγε σε έναν καταπληκτικό γέροντα, αλλά δεν ξέρω τι έγινε, δεν τον ρώτησα ξανά».

Τέλος, ο Βασίλης Τερλέγκας δήλωσε ότι βρίσκεται απέναντι στην woke ατζέντα: «Αν συμφωνήσω με την Αγγελική Ηλιάδη, θα είμαι το μαύρο πρόβατο. Είμαι ενάντια στη woke ατζέντα καθαρά, αλλά, όμως, δεν έχω και λόγο να ασχοληθώ και παραπέρα».

