Τέλος η συνεργασία της Άννας Βίσση με τον επί 11 χρόνια κιθαρίστα της - iefimerida.gr

Φαίνεται ότι τα αλλάζει όλα στη ζωή της η Άννα Βίσση, καθώς μετά ρήξη στη σχέση της με τη Χριστίνα Πολίτη, τέλος στη συνεργασία της έβαλε και με τον κιθαρίστα της.

Η Άννα Βίσση διανύει μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στη ζωή της, τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική. Μάλιστα, δεν πέρασαν λίγες ώρες μετά την είδηση για ρήξη στη σχέση της με την επί 30 χρόνια φίλη και κουμπάρα της Χριστίνα Πολίτη και με μια ανάρτησή του στο Instagram, o κιθαρίστας της Κάρλος Πέρεζ έκανε γνωστό ότι τέλειωσε η συνεργασία του με την Ελληνίδα σταρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας

Σε μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό, ο κιθαρίστας ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που, που όπως ανέφερε, έλαβε όλα αυτά τα έντεκα χρόνια στο πλευρό της Άννας Βίσση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν πάντα να βάζει τα δυνατά του για να την κάνει να λάμψει.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Κάρλος Πέρεζ γράφει:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ.

Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

Τα αλλάζει όλα η Άννα Βίσση

Να θυμίσουμε ότι εδώ και λίγους μήνες οι αλλαγές που κάνει στη ζωή της η Άννα Βίσση είναι πολλές αλλά και μεγάλες. Η αρχή έγινε από την απόφασή της να αφήσει το «Hotel Ermou», όπου εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και να αλλάξει επαγγελματική «στέγη», για το «Αθηνών Αρένα», το οποίο ανακαινίζεται πλήρως ειδικά για αυτήν από τον φίλο και κουμπάρο της, εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. Ακολούθησε η ίδρυση της δικής της δισκογραφικής εταιρείας σε συνεργασία με τη φίλης της Δήμητρα Κούστα, την Vission Music. Και τώρα ήρθε και το τέλος στη συνεργασία της με τον Κάρλος Πέρεζ.