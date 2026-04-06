Τέλος η μακροχρόνια φιλία Άννας Βίσση και Χριστίνας Πολίτη-To unfollow και η διακοπή επικοινωνίας - iefimerida.gr

Σύννεφα φαίνεται πως έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη σχέση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τη Χριστίνα Πολίτη, με τις δύο γυναίκες –που στο παρελθόν διατηρούσαν στενή φιλία– να έχουν απομακρυνθεί αισθητά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή Happy Day, η κατάσταση μεταξύ τους δεν περιορίζεται απλώς σε ένα unfollow στα social media, αλλά πρόκειται για μια πιο ουσιαστική ρήξη.

Το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου

«Δεν θα έλεγα ότι μένουμε μόνο στο unfollow, έτσι; Υπάρχει μία ρήξη στις σχέσεις των δύο γυναικών που συνδέονται με μία φιλία 30 ετών και με μία κουμπαριά, γιατί η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι πλέον, αυτές οι δύο γυναίκες, δεν ανταλλάσσουν ούτε γεια… Από ότι λένε οι πληροφορίες μου, πέρα από το unfollow» είπε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.



«Ο λόγος φαίνεται πως είναι η νέα φιλία που έχει μπει στη ζωή της Άννας Βίσση, εννοώ τη φιλία που έχει, και επαγγελματική αλλά και προσωπική, με τη Δήμητρα Κούστα, που εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει το ελεύθερο, δεν είναι μόνο η Χριστίνα Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ζήλεψε τη φιλία, νομίζω ότι μπαίνει φραγή στις παλιές φιλίες της Άννας Βίσση», κατέληξε η δημοσιογράφος.

Έλειπε η Πολίτη από το μεγάλο φινάλε της Άννας Βίσση στο

«Hotel Ερμού»

Από την πλευρά του, ο Κώστας Φραγκολιάς έδωσε μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που, όπως φαίνεται, λειτούργησε ως αφορμή για την ένταση: «Εγώ ξέρω ότι σε μία από τις εμφανίσεις της Άννας, πήγε η Χριστίνα Πολίτη να ανέβει στο καμαρίνι, και δεν της επετράπη η είσοδος. Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό».



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χριστίνα Πολίτη δεν έδωσε το «παρών» στο μεγάλο φινάλε των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού. Αντίθετα, το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου, προτίμησε να βρεθεί στο Lohan Club, όπου εμφανίζεται η Ελένη Φουρέιρα, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετική φωτογραφία στο Instagram μαζί με τη Μαρίνα Βερνίκου.