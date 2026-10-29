Οργή για την Τέιλορ Σουίφτ: Έδωσε εντολή να κάψουν όλα τα έπιπλα και τα διακοσμητικά του γάμου της -Για να μη διαρρεύσει τίποτα - iefimerida.gr

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η είδηση πως η Τέιλορ Σουίφτ και ο σύζυγός της Τράβις Κέλσι έκαψαν όλα τα διακοσμητικά έπιπλα του γάμου τους, προκειμένου να αποτραπούν η κλοπή και η μεταπώλησή τους.



Το διάσημο ζευγάρι είχε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό μυστικό τον γάμο του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στο Madison Square Garden, δίνοντας ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες για την τελετή μετά την πραγματοποίησή της.



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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι περιόρισαν την πρόσβαση στον χώρο, απαγόρευσαν τη λήψη φωτογραφιών, ζήτησαν από τους καλεσμένους να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας και όπως, αναφέρεται τώρα, κατέστρεψαν κάθε ίχνος του διάκοσμού τους, αποδεικνύοντας πόσο πολύ ήθελαν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα του γάμου τους.



Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έκαψαν όλα τα διακοσμητικά του γάμου τους



Οι νεόνυμφοι φέρεται να έλαβαν εκτεταμένα μέτρα για να αποτρέψουν τη διαρροή των γαμήλιων διακοσμητικών τους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με την Daily Mail, αντικείμενα ειδικής κατασκευής αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, για τη δημιουργία των οποίων είχαν χρειαστεί μήνες.



Όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, μετά την πολυτελή τελετή, τα διακοσμητικά μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Πενσιλβάνια, όπου επρόκειτο να γίνουν στάχτη.



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Μια πηγή δήλωσε στην Daily Mail: «Δεν ήθελαν να τα κλέψει κάποιος και στη συνέχεια να τα βγάλει σε δημοπρασία ή να τα πουλήσει, οπότε απλώς τα έκαψαν όλα». Η ίδια πηγή έδωσε μια εικόνα για την έκταση της καταστροφής, επισημαίνοντας πως τα έπιπλα και τα διακοσμητικά στοιχεία είχαν μεταφερθεί για τον γάμο με 11 νταλίκες, κάτι που θεώρησε υπερβολικό και «αρκετά τρελό». «Το να χρειάζονται 11 φορτηγά για να μεταφερθούν όλα από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη και στη συνέχεια να καούν τα πάντα ήταν πραγματικά ακραίο, μόνο και μόνο επειδή δεν ήθελαν να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτά» πρόσθεσε.



Οργή από τους θαυμαστές της



Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.



Ένας φαν της σχολίασε στο Χ: «Πω πω! Θα μπορούσε να τα είχε βγάλει σε δημοπρασία για να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου, τους άστεγους ή την προστασία του περιβάλλοντος… Απαράδεκτο».



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«Νόμιζα ότι ενδιαφερόταν για το περιβάλλον. Μάλλον όχι» σχολίασε ένας άλλος΄, με έναν τρίτο να σημειώνει ειρωνικά: «Η βασίλισσά μας που νοιάζεται για τη βιωσιμότητα! Τι είναι, άλλωστε, το ανθρακικό αποτύπωμα;».



«Θα μπορούσε να τα είχε δημοπρατήσει η ίδια. Να είχε κάνει κάτι για τους θαυμαστές που την έκαναν πλούσια», σημείωσε ένας ακόμη, με έναν άλλον θαυμαστή να γράφει: «Πλήρης και απόλυτη σπατάλη εκατομμυρίων δολαρίων. Θα μπορούσαν να τα είχαν διαθέσει σε φιλανθρωπική κλήρωση. Το eBay διοργανώνει τέτοιες δράσεις τακτικά».