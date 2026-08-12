Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία: Θα γίνει η νεότερη δημιουργός που θα ενταχθεί στο Nashville Songwriters Hall of Fame - iefimerida.gr

Η Τέιλορ Σουίφτ πρόκειται να προσθέσει μία ακόμη εξαιρετική διάκριση στην ήδη λαμπρή πορεία της, καθώς το φθινόπωρο θα γίνει μέλος του Nashville Songwriters Hall of Fame.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η είδηση της ένταξης ανακοινώθηκε σε ζωντανή μετάδοση. Σε δήλωσή της, η Τέιλορ Σουίφτ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, χαρακτηρίζοντας το Νάσβιλ μια πόλη που αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των δημιουργών.

Η διάκριση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την ένταξή της στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης, όπου και πάλι ήταν η νεότερη γυναίκα δημιουργός που τιμήθηκε δίπλα σε θρύλους όπως οι KISS.

Μαζί με την Σουίφτ, στο Hall of Fame του Νάσβιλ θα τιμηθούν και άλλοι καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους οι Σον Καμπ, Λι Τόμας Μίλερ, Μπρους Τσάνελ και Λάιλ Λόβετ σε διάφορες κατηγορίες αναγνώρισης.

Ο τραγουδοποιός Λι Τόμας Μίλερ σχολίασε με χιούμορ την επιτυχία της. Η 56η τελετή του θεσμού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1970 και αριθμεί 254 μέλη, θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο.

Η ένταξή της, ως μέλος της Τάξης του 2026, θα πραγματοποιηθεί στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες». Σε ηλικία 36 ετών, η διάσημη σταρ θα γίνει η νεότερη δημιουργός στην ιστορία του αναγνωρισμένου θεσμού.

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Αυτή η αναγνώριση έρχεται μόλις ένα χρόνο μετά την απόκτηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, «Taylor Swift».

Τέιλορ Σουίφτ: «Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους»

Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ, διάβασε μια δήλωση της Σουίφτ, στην οποία η καλλιτέχνιδα εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη: «Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες. Ευτυχώς, το Νάσβιλ αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ονειρευτεί: μια πόλη που αναγνωρίζει και θέτει σε προτεραιότητα τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και τη φαντασία. Όπου οι δημιουργοί εμφανίζονται κάθε μέρα στη δουλειά, ακόμη και όταν οι μυστηριώδεις μούσες και η μαγεία απουσιάζουν. Το να με τιμά αυτή η πόλη που αγαπώ τόσο πολύ είναι κάτι υπέροχο και είμαι πραγματικά ευγνώμων».

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Είχε προηγηθεί το Hall of Fame της Νέας Υόρκης

Αυτή η επιτυχία ακολουθεί την πρόσφατη ένταξή της, λίγους μήνες νωρίτερα, στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Εκεί, βρέθηκε δίπλα σε θρυλικά ονόματα όπως οι Ουόλτερ Αφανασίεφ, Τέρι Μπρίτεν, Γκράχαμ Λάιλ, καθώς και οι Πολ Στάνλεϊ και Τζιν Σίμονς των KISS, όπου επίσης κατέκτησε τον τίτλο της νεότερης γυναίκας δημιουργού που εισέρχεται στο Πάνθεον.

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Μαζί με τη Σουίφτ, στο Hall of Fame του Νάσβιλ θα τιμηθούν φέτος και άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Οι Σον Καμπ και Λι Τόμας Μίλερ εντάσσονται στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί», ο Μπρους Τσάνελ στους «Βετεράνους Τραγουδοποιούς» και ο Λάιλ Λόβετ στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».

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Λι Τόμας Μίλερ: «Χρειαζόταν μια νίκη»

Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός της κάντρι, Λι Τόμας Μίλερ, σχολίασε με χιούμορ κατά την παρουσία του στη σκηνή: «Χαίρομαι τόσο πολύ που επιτέλους χαμογέλασε η τύχη στην Τέιλορ Σουίφτ. Χρειαζόταν μια νίκη».

Το Nashville Songwriters Hall of Fame, που ιδρύθηκε το 1970, περιλαμβάνει ήδη 254 μέλη, σύμφωνα με το Variety. Η 56η ετήσια τελετή ένταξης αναμένεται να διεξαχθεί το φθινόπωρο, με την ακριβή ημερομηνία να ανακοινώνεται στο εγγύς μέλλον.

