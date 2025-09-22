Τατιάνα Μπλάτνικ: Η ανάρτηση-αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι με αδημοσίευτες φωτό από τις διακοπές της - iefimerida.gr

Μία ανάρτηση-αποχαιρετισμό στο καλοκαίρι που φεύγει έκανε η Τατιάνα Μπλάτνικ στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες από τις διακοπές της.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου, η Τατιάνα Μπλάτνικ, με νοσταλγική διάθεση, αναπόλησε στιγμές από το καλοκαίρι της και τις εξορμήσεις που είχε την ευκαιρία να κάνει παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει επίσημα σήμερα, δεν θέλω να ξεχάσω αυτές τις μαγικές, απλές στιγμές, όταν επισκεφθήκαμε νησιά, σπηλιές, εκκλησίες», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Τατιάνα Μπλάτνικ στη λεζάντα του post της, ανεβάζοντας μερικά άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα, με έντονο το κυκλαδίτικο στοιχείο.

Τατιάνα Μπλάτνικ: Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε από τις καλοκαιρινές της διακοπές

«Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει επίσημα σήμερα, δεν θέλω να ξεχάσω αυτές τις μαγικές, απλές στιγμές, όταν επισκεφθήκαμε νησιά, σπηλιές, εκκλησίες», σημείωσε χαρακτηριστικά η Τατιάνα Μπλάτνικ, προσθέτοντας: «Το καλοκαίρι παραμένουμε απλοί -ξυπόλητοι, με τον άνεμο στα μαλλιά, λίγο ακατάστατοι, αλλά ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η ενέργεια που θέλω να διατηρήσω καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και εύχομαι το ίδιο και για εσάς. “Γειωμένοι”, σα να πατάμε ξυπόλητοι στην άμμο και στο γρασίδι».



Η Τατιάνα Μπλάτνικ αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μία ανάρτησή της

Η Τατιάνα Μπλάντικ ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη μητέρα της

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τατιάνα Μπλάτνικ απαθανατίζει τη μητέρα της στις διακοπές τους

Η Τατιάνα Μπλάτνικ εν πλω, παρέα με αγαπημένα της πρόσωπα

Η Τατιάνα Μπλάτνικ αναπόλησε στιγμές από το καλοκαίρι που φεύγει

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Τατιάνα Μπλάτνικ καταγράφεται, μεταξύ άλλων, με τη μητέρα της, Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν, στις διακοπές τους στην Αντίπαρο, αλλά και πάνω σε σκάφος, με φίλους της, να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές.