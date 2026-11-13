O Τάσος Κωστής για τον θάνατο της συζύγου του: «Δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου -Η ψυχή είναι μονογαμική»

Για τη ζωή του μετά τον θάνατο της συζύγου του μίλησε ο Τάσος Κωστής, περιγράφοντας πως δεν περνάει μέρα που να μην τη σκέφτεται καθώς έζησαν μαζί 47 χρόνια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Τάσος Κωστής περιγράφει τη δυσκολία του να σταθεί στα πόδια του μετά την απώλεια της συζύγου του, με την οποία έζησε 47 χρόνια. Δηλώνει ευλογημένος που τη συνάντησε και αναπολεί την πρώτη τους γνωριμία.

Σε μία σχέση 47 ετών υπήρξαν και δύσκολες στιγμές, οι οποίες όμως σφυρηλατούν τον δεσμό. Τονίζει πως δεν περνάει μέρα που να μην τη σκέφτεται, καθώς τα κοινά τους στοιχεία ήταν περισσότερα από αυτά που τους χώριζαν.

Ο ηθοποιός παραμένει στο σπίτι όπου έζησε με τη σύζυγό του, καθώς κάθε αντικείμενο του τη θυμίζει. Μαζί απέκτησαν έναν γιο και έχει πλέον δύο εγγόνια, συνεχίζοντας τη ζωή του στον ίδιο χώρο που μοιράστηκαν.

Έπειτα από μισό αιώνα καριέρας, ο ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά να περάσει από κάστινγκ για τηλεοπτικούς ρόλους. Θεωρεί ότι η πορεία του είναι γνωστή και δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του σε κανέναν σταθμό.

Όπως αναφέρει ο ηθοποιός παραμένει στο σπίτι όπου πέρασαν μια ολόκληρη ζωή και πως κάθε αντικείμενο που υπάρχει μέσα, του θυμίζει τη γυναίκα του, με την οποία απέκτησαν έναν γιο.

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Παράλληλα ο Τάσος Κωστής μιλάει για το τηλεοπτικό τοπίο και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους μετά από μισώ αιώνα στον χώρο της υποκριτικής αρνείται να περάσει από κάστινγκ.

Τάσος Κωστής: «Νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Τάσος Κωστής περιέγραψε πως γνωρίστηκε με την αγαπημένη του η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Αρχικά ο ηθοποιός είπε: «Με τη σύζυγό μου ήμασταν 47 χρόνια μαζί… Ακόμα δυσκολεύομαι να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορεί να φύγει. Η ψυχή είναι μονογαμική, αρκεί να έχεις την τύχη να συναντηθείς με κάποια ψυχή και να ακουμπήσεις μαζί της και να πας παρέα τόσα χρόνια. Νιώθω ευλογημένος που τη συνάντησα. Τη σύζυγό μου την ήξερα από μικρή. Όταν ενηλικιώθηκε με συνάντησε να πω την αλήθεια. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που την είδα πρώτη φορά».

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Όπως επισήμανε στη συνέχεια, σε δυο ανθρώπους μπορεί να υπάρχουν πράγματα που τους χωρίζουν, αλλά υπάρχουν και εκείνα που τους κρατούν δεμένους: «Μέσα σε αυτά τα 47 χρόνια υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Η ζωή είναι δύσκολη, εκεί όμως σφυρηλατείται μια σχέση, στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι θέμα υποχώρησης αλλά συνεννόησης. Είσαι με έναν άνθρωπο γιατί έχετε πολλά κοινά πράγματα. Υπάρχουν και κάποια που σας χωρίζουν, αλλά έχετε πολλά που σαν ενώνουν. Δεν υπάρχει μέρα που να ξυπνήσω και να μην τη σκεφτώ. Είναι κάτι ευχάριστο να θυμάσαι αυτά τα πράγματα».

«Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι»

Ο Τάσος Κωστής ομολόγησε πως μετά τον θάνατο της συζύγου του είχε σκεφτεί να φύγει από το σπίτι τους, παρόλα αυτά, μένει ακόμα εκεί και έχει επιλέξει να μην αλλάξει τίποτα: «Δεν άλλαξα ποτέ σπίτι. Είναι ένα σπίτι δικό της, το είχαμε ανακαινίσει πολλές φορές, έχει μέσα τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα σε ένα σπίτι. Εκεί μένω ακόμα, όλα μου τη θυμίζουν. Μαζί αποκτήσαμε έναν γιο, και έχω και δυο εγγόνια».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να κάνει δοκιμαστικά για την τηλεόραση: «Μετά από τόσα χρόνια δεν δέχομαι να κάνω κάστινγκ στην τηλεόραση. Άλλο να με δει ένας παραγωγός και άλλο να κάνω δοκιμαστικό να το στείλουν στον σταθμό. Τι να δει ο σταθμός; Δεν με ξέρουν; Αρνούμαι. Τόσα χρόνια που δουλεύω, μισό αιώνα πλας, δεν μου είπε κανένας "έλα να σε δω". Όταν φωνάζεις έναν μάστορα να σου κάνει τη δουλειά σου, δεν φωνάζεις τον μάστορα να σου κάνει δοκιμαστικό για να δεις πώς βάφει».

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«Κάνω τη δουλειά μου μισό αιώνα πλας»

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου παρενέβη λέγοντας πως ίσως θα ήθελαν να δουν εάν ταιριάζει με το υπόλοιπο καστ, απάντησε: «Εκείνη την ώρα που θα πω δυο κουβέντες θα δεις αν ταιριάζω; Εξετάσεις σε ποιον θα δώσω; Ή ξέρεις τι δουλειά κάνω και με φωνάζεις σαν μάστορα να σου κάνω τη δουλειά σου... Μου το ζητήσανε φέτος και είπα "όχι, μην το στείλετε, δεν θέλω". Δεν θα δουλέψω ποτέ στην τηλεόραση αν είναι έτσι. Ή με θέλετε επειδή με ξέρετε... Άλλο να ξέρετε αν μπορώ, αν αντέχω, αν μιλάω ακόμα. Άλλο αυτό. Δεν γίνεται να μου λες "θέλει κάποιος να σε δει;". Δεν θέλω εγώ. Σε ξέρω; Ποιος είσαι; Κάνω τη δουλειά μου μισό αιώνα πλας. Λίγο σεβασμός. Λίγο να ξέρετε τη δουλειά σας. Γιατί δεν την ξέρουν. Κι ας λένε».

