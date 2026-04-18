Συγκλονίζει ο Τάσος Κωστής για τον καρκίνο: «Είμαστε ισοπαλία, δεν νικιέται!» - iefimerida.gr

Στην προσωπική περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο αναφέρθηκε ο Τάσος Κωστής, περιγράφοντας πώς το έμαθε πριν από 12 χρόνια και ποια ήταν η αντίδρασή του.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω καλά» και παραδέχτηκε στον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ότι όταν το έμαθε του «κόπηκαν τα πόδια» και η γυναίκα του λιποθύμησε. Ωστόσο, όπως είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Κωστής, επέστρεψε στις πρόβες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση που είχε υποβληθεί, παρά το γεγονός ότι οι συνεργάτες του τον προέτρεπαν να ξεκουραστεί και να μην πιεστεί. Για τον ίδιο, η επαφή με τη δουλειά λειτούργησε ως ψυχολογική και ουσιαστική στήριξη.

Τάσος Κωστής: «Ανέβηκα τον Γολγοθά»

«Με τον καρκίνο είμαστε ισοπαλία. Δε νικιέται αυτός. Κάθεται φρόνιμα, ούτε εγώ τον σκέφτομαι, ούτε αυτός με ενοχλεί. Είχα κάποιες ενοχλήσεις στο έντερο, που έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου έλεγαν όλοι να κάνω εξετάσεις, τις έκανα και εκεί το βρήκαμε. Όταν έγινε η διάγνωση, η γυναίκα μου λιποθύμησε, εμένα έφυγε η Γη κάτω από τα πόδια μου», ήταν τα πρώτα συγκλονιστικά λόγια του.

Περιγράφοντας με λεπτομέρειες τη δύσκολη αυτή περίοδο, είπε: «17 Σεπτεμβρίου έκανα το μεγάλο χειρουργείο, οκτώ ώρες, που έκανα στο έντερο. 17 Οκτωβρίου έκανα τη σύγκλειση του εντέρου, γιατί μου είχαν κάνει παρά φύση έδρα. 28 Οκτωβρίου έκανα πρεμιέρα στο θέατρο, με 32 αιματοκρίτη».

«Διαγνώστηκε και η γυναίκα μου με καρκίνο»

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «δεν μπορούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Μας ήταν δύσκολο… Έκανα παρέα με την αγία υπομονή και ανέβηκα τον Γολγοθά, έκανα χειρουργείο, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και πλέον έχουν περάσει 12 χρόνια. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο στην ίδια ηλικία που διαγνώστηκα κι εγώ, εκείνη στον πνεύμονα…».

«Δεν είπα ποτέ, “γιατί σε μένα”, αλλά κοίταξα μπροστά να το πολεμήσω. Αυτό έτυχε, δεν γυρίζω να κοιτάξω πίσω, από εκεί και πέρα είναι το θέμα τι κάνουμε… Ήμουν καπνιστής» είπε σε άλλο σημείο ο Τάσος Κωστής.