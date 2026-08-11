 Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα κάνουν διακοπές στο... Game of Thrones! - iefimerida.gr
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Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα κάνουν διακοπές στο... Game of Thrones!

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα
Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα / NDPPHOTO
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, οι οποίοι επέλεξαν την Κροατία για λίγες ημέρες ξεκούρασης μαζί με τα παιδιά τους.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Ντουμπρόβνικ, με τον Τάσο Ιορδανίδη να μοιράζεται στα social media φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση.

Ο ηθοποιός δεν έχασε, μάλιστα, την ευκαιρία να κάνει μια χιουμοριστική αναφορά στο «Game of Thrones», καθώς η εντυπωσιακή κροατική πόλη έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη δημοφιλή σειρά.

«Ή αλλιώς, στο King’s Landing, κοντά στον Σιδερένιο Θρόνο, για να δω αν οι Λάνιστερ πληρώνουν πάντα τα χρέη τους», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Το Ντουμπρόβνικ αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σκηνικά του «Game of Thrones», καθώς τα επιβλητικά μεσαιωνικά τείχη, τα στενά σοκάκια και το ιστορικό κέντρο της πόλης «μεταμορφώθηκαν» στο King’s Landing, την πρωτεύουσα των Επτά Βασιλείων.

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