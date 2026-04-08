Τάσος Χαλκιάς: Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου, με βάραγε από αγάπη - iefimerida.gr

Ο Τάσος Χαλκιάς για ακόμα μια φορά μίλησε για τον πατέρα του τονίζοντας ότι δεν αισθάνεται κακοποιημένος γιατί τελικά «μια χαρά τις έφαγα γιατί μου έκανε καλό».

Ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στο ξύλο που έτρωγε ως παιδί.

«Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου. Για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα το ξύλο. Όταν έτρωγα μια γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών. Ήταν μια εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο», είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς.

Τάσος Χαλκιάς: Δεν κακοποιήθηκα καθόλου

Στη συνέχεια διευκρίνισε: «Κάποιοι επιμένουν “άρα κακοποιηθήκατε”. Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να κοιμάσαι τέσσερις ώρες και μετά να φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει “ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό”. Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις».

«Εγώ δούλευα με άλλες συνθήκες πάνω στην οικογένειά μου, και από άποψη και από σκέψη, αλλά και από την εποχή», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός. «Όταν με έδειρε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου στο καφενείο και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε», δήλωσε επίσης.