Η πρώτη ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά μετά τη φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό: «Κάνε τον πόνο σύντροφο» - iefimerida.gr

Δύο εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Αττικοβοιωτία, ο Τάσος Χαλκιάς,﻿ που έχασε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό, μοιράστηκε την πρώτη του ανάρτηση.



Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος είδε την περιουσία που με κόπο έφτιαξε να καταστρέφεται από την πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας στους ακολούθους του.



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Μέσα από ένα χειρόγραφο ποίημα με τον τίτλο «Ξαγρυπνώντας», ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για την ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει μπροστά και να ξαναχτίζει τη ζωή του από την αρχή, ακόμη κι αν όλα γύρω του έχουν γίνει στάχτη.



Η ανάρτηση και το ποίημα του Τάσου Χαλκιά

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιος είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νου

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πω,

ώρα να προσπεράσεις!

Για ό,τι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα, βάσανα καημοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κάνε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μην το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις.…..», έγραψε.