Τάνια Τσανακλίδου: «Περπάτησα περήφανα για 74 χρόνια...» - iefimerida.gr

Μια ανάρτηση στα social media έκανε η Τάνια Τσανακλίδου με αφορμή τα γενέθλιά της, καθώς σήμερα συμπληρώνει τα 74 χρόνια της, και μοιράστηκε τις σκέψεις της.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια κλείνει σήμερα, 9 Απριλίου, τα 74 και θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για όσα ωραία έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Όπως τόνισε η τραγουδίστρια, πορεύτηκε με περηφάνια και αγάπησε ό,τι όμορφο συνάντησε στη ζωή της.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με ένα μπουκέτο ροζ τριαντάφυλλα, έγραψε αναλυτικά: «Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια, αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διάβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και τη θάλασσα. Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια! Ευγνωμοσύνη μόνο!».

«Το τραγούδι είναι η νοσταλγία της ελευθερίας»

Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια η Τάνια Τσανακλίδου είχε γράψει για τη σχέση της με το χρόνο: «Για χρόνια αγνοούσα γιατί τραγουδώ. Ήξερα μόνο ότι δεν γινόταν αλλιώς. Απλώς, το άφησα να συμβαίνει. Χρόνια πριν, πατώντας τα σαράντα, η σχέση μου με το χρόνο άλλαξε. Γιατί ο κύριος χρόνος, μου έκανε τη χάρη να μου αποκαλυφθεί με τους ελικοειδείς του κύκλους, με τα σαφή του όρια, τις παγίδες, τις δυνατότητες και τις απαγορεύσεις, αλλά -κυρίως- με το αληθινό του πρόσωπο: αυτό του ελευθερωτή. Τότε κατάλαβα το βαθύτερο νόημα, το αληθινό ζητούμενο της τέχνης μου: για μένα το τραγούδι δεν είναι παρά η νοσταλγία της ελευθερίας. Αυτής που μόνο ο χρόνος επιτρέπει. Στο τέλος του...».