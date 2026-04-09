Τάνια Τσανακλίδου: «Περπάτησα περήφανα για 74 χρόνια...» - iefimerida.gr

Μια ανάρτηση στα social media έκανε η Τάνια Τσανακλίδου με αφορμή τα γενέθλιά της, καθώς σήμερα συμπληρώνει τα 74 χρόνια της και μοιράστηκε τις σκέψεις της.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια κλείνει σήμερα Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου τα 74 και θέλησε μέσα από την ανάρτησή της να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για όσα ωραία έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Όπως τόνισε η τραγουδίστρια, πορεύτηκε με περηφάνια και αγάπησε ό,τι όμορφο απάντησε στη ζωή της.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με ένα μπουκέτο ροζ τριαντάφυλλα, έγραψε αναλυτικά: «Περπάτησα περήφανα στη γη για 74 χρόνια αγαπώντας ό,τι όμορφο συναντούσα στο διάβα μου: ανθρώπους, λουλούδια, ιδέες και τοπία, βιβλία, πουλιά, τα βουνά και την θάλασσα. Τόσος πλούτος και τόση ομορφιά στην καρδιά και στα μάτια! Ευγνωμοσύνη μόνο!».

«Το τραγούδι είναι η νοσταλγία της ελευθερίας»

Να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια, η Τάνια Τσανακλίδου είχε γράψει για τη σχέση της με το χρόνο: «Για χρόνια αγνοούσα γιατί τραγουδώ. Ήξερα μόνο ότι δεν γινόταν αλλιώς. Απλώς το άφησα να συμβαίνει. Χρόνια πριν, πατώντας τα σαράντα, η σχέση μου με το χρόνο άλλαξε. Γιατί ο κύριος χρόνος, μου έκανε τη χάρη να μου αποκαλυφθεί με τους ελικοειδείς του κύκλους, με τα σαφή του όρια, τις παγίδες, τις δυνατότητες και τις απαγορεύσεις, αλλά –κυρίως– με το αληθινό του πρόσωπο: αυτό του ελευθερωτή.

Τότε κατάλαβα το βαθύτερο νόημα, το αληθινό ζητούμενο της τέχνης μου: για μένα το τραγούδι δεν είναι παρά η νοσταλγία της ελευθερίας. Αυτής που μόνο ο χρόνος επιτρέπει. Στο τέλος του...».