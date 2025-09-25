Η Τάνια Μπρεάζου άνοιξε την καρδιά της για το bullying και τα τραύματα από την παιδική της ηλικία - iefimerida.gr

Η τραγουδίστρια Τάνια Μπρεάζου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές της παιδικής της ηλικίας και την επίδραση που είχε πάνω της το bullying, το οποίο βίωσε λόγω της ρουμανικής καταγωγής της.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις σφοδρές λεκτικές επιθέσεις που δέχτηκε από τους συμμαθητές της στο σχολείο και πώς αυτές τη σημάδεψαν για πολλά χρόνια.

«Δεν παίζουμε με μια Ρουμάνα»

«Ήταν λεκτική βία, με φράσεις όπως "να πας από εκεί που ήρθες" ή "δεν παίζουμε με μία Ρουμάνα"», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, αυτές οι επιθέσεις δημιούργησαν μέσα της ένα αίσθημα κατωτερότητας, και πολλές φορές αμφισβητούσε την αξία της. «Αναρωτιόμουν αν αξίζω, αν είμαι αρκετή για τους άλλους», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Τα τραύματα από το bullying τα κουβαλάς μέχρι σήμερα»

Η Τάνια αναγνωρίζει την επιρροή των γονιών στη συμπεριφορά των παιδιών και τονίζει πως οι γονείς έχουν ευθύνη για τα στερεότυπα που σχηματίζονται μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, εξήγησε πως τα τραύματα από το bullying δεν χάνονται εύκολα και αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο, επηρεάζοντας την αυτοεκτίμηση και την αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του. «Τα τραύματα από το bullying είναι πεποιθήσεις που κουβαλάς μέχρι σήμερα, όπως το ότι έχω διαφορετική εθνικότητα και δεν αξίζω», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Η ενοχικότητα

Η Τάνια Μπρεάζου δεν έκρυψε ότι η ενοχικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που την ακολουθεί στην καθημερινότητά της. «Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν ευθύνομαι εγώ για τη συμπεριφορά των άλλων. Είναι κάτι που με βαραίνει, ειδικά το βράδυ πριν κοιμηθώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως αυτό το αίσθημα συνδυάζεται με το σύνδρομο κατωτερότητας που έχει αναπτύξει. Παρόλα αυτά, όταν βρίσκεται στη σκηνή, η εικόνα της αλλάζει. «Στη σκηνή νιώθω αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι τους δίνω την ψυχή μου και γι' αυτό με θαυμάζουν», είπε, αναδεικνύοντας την αντιφατική πλευρά της προσωπικότητάς της.

Η Τάνια Μπρεάζου, που ήρθε στην Αθήνα με μόλις 50 ευρώ για να κυνηγήσει το όνειρό της, έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα εμπόδια του παρελθόντος και να αναδειχθεί σε μία από τις πιο αγαπητές τραγουδίστριες της ελληνικής μουσικής σκηνής.