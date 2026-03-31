Ταμίλα Κουλίεβα: Γέννησα το γιο μου στο νερό, πριν από 35 χρόνια - iefimerida.gr

Μια αποκάλυψη που συγκινεί έκανε η Ταμίλα Κουλίεβα μιλώντας για τη γέννηση του μοναχογιού της καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός Ταμίλα Κουλίεβα περιέγραψε πώς ήταν η εμπειρία της να γεννήσει πριν από 35 χρόνια μέσα στο νερό και πώς πήρε αυτή την απόφαση. «Όταν έφερα το γιο μου στον κόσμο, επέλεξα να γεννήσω μέσα σε νερό.

Ήταν πριν από 35 χρόνια, σε μια εποχή δεν άφηνε τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί προς κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο άγνωστα. Οπότε έπρεπε να το πιστέψεις, να το ακολουθήσεις, να μάθεις και να είναι και ο πατέρας του παιδιού σύμφωνος. Το ήθελα πάρα πολύ. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που με βοήθησαν», είπε αρχικά η Ταμίλα Κουλίεβα.

Ταμίλα Κουλίεβα: Ο τοκετός μέσα στο νερό

«Εγώ και ο Γρηγόρης το πιστέψαμε πάρα πολύ και ήταν ένα θαύμα», πρόσθεσε η ηθοποιός, η οποία ήταν παντρεμένη με το σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη για περίπου 30 χρόνια. Στη διάρκεια του γάμου τους, την περίοδο που ζούσαν στη Μόσχα, απέκτησαν έναν γιο, τον Στέφανο Καραντινάκη.

Περιγράφοντας τη μοναδική εμπειρία του τοκετού μέσα στο νερό, η Ταμίλα Κουλίεβα είπε: «Ο τοκετός κράτησε αρκετές ώρες, αλλά στο νερό δεν πονούσα τόσο πολύ. Όταν γέννησα δεν έκανα επισκληρίδιο. Ήθελα να συμπάσχω μαζί με το παιδί. Εκείνο περνάει μεγαλύτερη δοκιμασία από τη μητέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα να γεννήσω στο νερό».

Καταλήγοντας, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι «ο πατέρας του παιδιού με ξεγέννησε, οπότε είναι σαν να ολοκληρώνεται μια διαδικασία και να κορυφώνεται με τη γέννα του παιδιού».