Το ταλέντο που κληρονόμησε ο πρίγκιπας Τζορτζ από τη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, και τον βασιλιά Κάρολο: Είναι εξαιρετικός - iefimerida.gr

Το εξαιρετικό καλλιτεχνικό του ταλέντο, το οποίο φαίνεται πως έχει κληρονομήσει από τη μητέρα του, Κέιτ Μίντλετον, αποκάλυψε ο πρίγκιπας Τζορτζ.

Ο πατέρας του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, έχει αναλάβει την επιμέλεια ως προσκεκλημένος αρχισυντάκτης του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Country Life, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα, και θέλησε να συμπεριλάβει σε αυτό ένα πολύχρωμο σχέδιο που φιλοτέχνησε ο πρίγκιπας Τζορτζ όταν ήταν 12 ετών.



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Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Νόρφολκ

Το εκπληκτικό σχέδιο του πρίγκιπα Τζορτζ

Το σχέδιο δείχνει μία αλκυόνη, σχεδιασμένη με ξυλομπογιές, η οποία απεικονίζεται καθισμένη πάνω σε ένα κλαδί. Ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος επί του παρόντος φοιτά στο Ίτον, φαίνεται πως έχει χρησιμοποιήσει με εξαιρετική δεξιοτεχνία τις φωτοσκιάσεις και το φως.



Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θέλησε να συμπεριλάβει το έργο του γιου του στο περιοδικό, για την προετοιμασία του οποίου εργάστηκε επί έξι μήνες και το οποίο αποτελείται από 300 σελίδες.

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Όσα λέει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο νέο τεύχος του Country Life

Στο ειδικό αυτό τεύχος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μοιράζεται την αισιόδοξη οπτική του για το μέλλον της υπαίθρου, καθώς και τη δέσμευσή του να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου τόπου για τις επόμενες γενιές.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στο εξώφυλλο του περιοδικού Country Life

«Οι τόποι που αγαπάς περισσότερο δεν είναι εκείνοι που διατηρείς αναλλοίωτους, αλλά εκείνοι που συνεχίζεις διακριτικά να βελτιώνεις», γράφει ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

«Μια μέρα, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις μπορεί να με ρωτήσουν τι έκανα για να βοηθήσω τις κοινότητες να ευημερήσουν… Δεν περιοριστήκαμε απλώς στο να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον· συμβάλαμε στην οικοδόμησή του, ώστε κάποιος άλλος να μπορέσει να το πάει ακόμη πιο μακριά».

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Η έκδοση του Country Life με την επιμέλεια του πρίγκιπα Γουίλιαμ προσφέρει επίσης ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσωπική ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο πρίγκιπας αναφέρεται στις οικογενειακές βόλτες με τα σκυλιά τους, την Όρλα και τον Ότο, ενώ αποκαλύπτει πόσο απολαμβάνουν τα παιδιά του να βρίσκονται στην ύπαιθρο, να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν νέα πράγματα.

Το ταλέντο που κληρονόμησε από τη μητέρα του και τον παππού του



Ο πρίγκιπας Τζορτζ φαίνεται πως ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα του παππού του, του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα λάτρης της τέχνης και της ζωγραφικής. Παράλληλα, η μητέρα του, η Κέιτ Μίντλετον, είχε επιλέξει την τέχνη ως μάθημα σε προχωρημένο επίπεδο και στη συνέχεια σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, στη Σκωτία.

Ο Κάρολος, ο οποίος το προσεχές Σάββατο γιορτάζει τα 78α γενέθλιά του, είναι ένας ταλαντούχος ζωγράφος και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκομίσει περίπου 2 εκατομμύρια λίρες από την πώληση έργων του όλα αυτά τα χρόνια.