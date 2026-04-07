Ταλαιπωρημένη η Κάρλα Μπρούνι: Με ελάχιστο μακιγιάζ και βρώμικα sneakers στο δικαστήριο για να στηρίξει τον Νικολά Σαρκοζί - iefimerida.gr

Ταλαιπωρημένη, απέχοντας πολύ από τη λαμπερή εικόνα που την έχουμε συνηθίσει, εμφανίστηκε η Κάρλα Μπρούνι στο δικαστήριο για να στηρίξει τον σύζυγό της.



Το πρώην μοντέλο επέλεξε ένα λιτό λουκ, με ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά, λερωμένα sneakers, ενώ φωτογραφήθηκε να περπατά στο δικαστικό μέγαρο Palais de Justice στο Παρίσι το πρωί.

Ο σύζυγός της, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, παραβρέθηκε σε δίκη σε δεύτερο βαθμό, όπου δήλωσε «αθώος», απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι επιδίωξε χρηματοδότηση από τη Λιβύη για την προεκλογική του εκστρατεία το 2007, με αντάλλαγμα τη βελτίωση της εικόνας της Τρίπολης μετά από φονικές βομβιστικές επιθέσεις.



Η όχι και τόσο λαμπερή εικόνα της Κάρλα Μπρούνι

Η 58χρονη Κάρλα Μπρούνι θέλησε να στηρίξει στη σημερινή ακροαματική διαδικασία τον σύζυγό της, και συνοδευόταν από δύο σωματοφύλακες, κρατώντας στα χέρια της μόνο τα γυαλιά ηλίου και το κινητό της τηλέφωνο.



Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα πρακτορεία, η πρώην Πρώτη Κυρία δείχνει κουρασμένη και ταλαιπωρημένη, αποφεύγοντας μάλιστα να χαμογελάσει.

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από τη λαμπερή εμφάνισή της στην επίδειξη μόδας του οίκου Schiaparelli κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.