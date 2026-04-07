Η μέθοδος 80/20 για την αποσυμφόρηση -Τακτοποιήστε το δωμάτιο από την ακαταστασία σε λιγότερο από μία ώρα - iefimerida.gr

Όταν μιλάμε για το σπίτι και την οργάνωση, το ίδιο πρόβλημα επανέρχεται: τι κάνουμε με όλα αυτά τα αντικείμενα που συσσωρεύονται με τον καιρό και δημιουργούν ακαταστασία;

Ρούχα και αντικείμενα γεμίζουν ντουλάπες, συρτάρια και ντουλάπια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η κατοικία μας είναι πάντα εκτός ελέγχου.

Κι όμως, όπως δείχνει η εμπειρία, χρησιμοποιούμε μόνο ένα μικρό μέρος από όσα έχουμε. Ακριβώς εκεί μπαίνει ο κανόνας 80/20 για το ξεκαθάρισμα, γνωστός και ως Αρχή του Pareto: το 20% των αντικειμένων που έχουμε χρησιμοποιείται για το 80% του χρόνου, ενώ το υπόλοιπο 80% απλώς μένει άθικτο να μαζεύει σκόνη και να πιάνει χώρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μέθοδος 80/20 «σώζει» την ντουλάπα από την ακαταστασία

Η αλλαγή της σεζόν, είναι μια καλή στιγμή για να εφαρμόσει κανείς τη μέθοδο 80/20 στα ρούχα. Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε το «ασφαλές 20%», τα κομμάτια που φοράτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Όταν τα απομονώσεται, η αξιολόγηση γίνεται πιο εύκολα.



Για παράδειγμα, πουλόβερ μπορεί να είναι αχρησιμοποίητα για μήνες. Όπως και τα τζιν, χρόνια συσσωρευμένα, αλλά μόνο ένα ζευγάρι πραγματικά χρησιμοποιείται. Το υπόλοιπο; Απλώς καταλαμβάνει χώρο. Αρκεί να ξεπεράσετε τις...ενοχές να τα αποχωριστείτε.

Πώς βοηθάει ο κανόνας

Ο κανόνας 80/20 δεν είναι τέλειος, πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρακτικές ανάγκες, όπως αντικείμενα-αντικατάστασης για όταν πλένονται τα αγαπημένα μας κομμάτια. Η πραγματική αξία του όμως βρίσκεται στο ότι μας βοηθά να δούμε ποια πράγματα χρησιμοποιούμε πραγματικά και ποια απλώς καταλαμβάνουν χώρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αποτέλεσμα; Μια ντουλάπα πιο οργανωμένη, λιγότερο ακατάστατη και μια διαφορετική νοοτροπία απέναντι στα αντικείμενα και τις αγορές μας. Δεν είναι απλώς ένα κόλπο για το ξεκαθάρισμα, είναι τρόπος να αλλάξουμε τη σχέση μας με τα πράγματα μας και να αποφύγουμε την ακαταστασία στο μέλλον.