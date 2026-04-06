Τάκης Ζαχαράτος: «Ζούμε μια εποχή ναρκισσιστικής διαταραχής» -Το βιβλίο που είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη - iefimerida.gr

Για το βιβλίο του «Πάστα σεράνο», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη, αλλά και για την εποχή των social media αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» στο περιθώριο εκδήλωσης αφιερωμένης στην ενδοοικογενειακή βία και παραδέχθηκε πως πρόκειται για ένα θέμα που τον έχει απασχολήσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάκης Ζαχαράτος: «Άκουγα πάρα πολλές ιστορίες και στη γειτονιά μου»

Όπως περιέγραψε όλα αυτά τα χρόνια με την ιδιότητα ως κομμωτής άκουγε πάρα πολλές ιστορίες και περιγραφές περιστατικών βίας: «Είναι διαχρονικό αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και είναι κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, γιατί το έβλεπα σε όλη μου τη ζωή να συμβαίνει. Από εμπειρίες, από την εμπειρία που είχα ως κομμωτής που άκουγα πάρα πολλές ιστορίες και στη γειτονιά μου και στην ιδιότητά μου σαν κομμωτής και μετά σαν καλλιτέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο του μέσα στην καραντίνα την εποχή του κορονοϊού: «Άκουσα πάρα πολλά περιστατικά και μου γεννήθηκε η ιδέα μέσα στην καραντίνα να γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη Γιακουμάκη και σε όλα τα θύματα του bullying», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην κατανόηση που πρέπει να υπάρχει για το διαφορετικό επεσήμανε: «Πρέπει καθημερινά με το που ανοίγουμε τα μάτια μας να θρέφουμε την καλή πλευρά του εαυτού μας. Είναι πολύ σημαντικό η κατανόηση. Κανένας άνθρωπος δε μοιάζει με τον άλλον. Λέμε για τη διαφορετικότητα σε διάφορα θέματα, αλλά η διαφορετικότητα είναι παντού και η ζωή αλλάζει», σημείωσε.



«Είναι μια φούσκα και ένα ψέμα»

Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε και στη σύγχρονη εποχή, λέγοντας πως τα social media δημιουργούν μια επίπλαστη εικόνα: «Επειδή ζούμε μια εποχή ναρκισσιστικής διαταραχής με τα social και παρτακισμού, αυτό είναι μια φούσκα και ένα ψέμα. Γιατί μόνο το “μαζί”, μόνο αν αφήσουμε τον εαυτό μας να είναι ειλικρινής, αληθινός και ζητήσουμε βοήθεια».

Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα σε όσους αισθάνονται εγκλωβισμένοι: «Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω είναι εγκλωβισμένοι σε ένα προσωπικό τους δράμα ή πρόβλημα και φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. Να μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια».

