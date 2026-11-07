Η ταινία-φιάσκο του Τζον Τραβόλτα που οδήγησε μια εταιρεία στη χρεοκοπία - Η έρευνα για απάτη εκατομμυρίων - iefimerida.gr

Είναι γεγονός πως δεν γνωρίζουν όλες οι ταινίες του Χόλιγουντ επιτυχία. Το «Battlefield Earth» όμως δεν απέτυχε απλά στο box office, αλλά βρέθηκε και στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για απάτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ταινία «Battlefield Earth», βασισμένη σε μυθιστόρημα και με πρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα, απορρίφθηκε από μεγάλα στούντιο και κατέληξε στην ανεξάρτητη Franchise Pictures. Δέχθηκε σφοδρές αρνητικές κριτικές και απέτυχε εμπορικά από την πρώτη εβδομάδα προβολής.

Μετά την αποτυχία, δημοσιεύματα ανέφεραν έρευνα του FBI για σκόπιμη διόγκωση προϋπολογισμών. Τον Δεκέμβριο του 2000, η γερμανική εταιρεία Intertainment AG, που συμμετείχε στη χρηματοδότηση, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Franchise Pictures για απάτη.

Στη δίκη του 2004, η Intertainment ισχυρίστηκε ότι ο πραγματικός προϋπολογισμός ήταν 44 εκατ. δολάρια και όχι 75 εκατ., όπως είχε δηλωθεί. Οι ένορκοι δικαίωσαν τη γερμανική εταιρεία, απορρίπτοντας μόνο τις κατηγορίες περί οργανωμένου εγκλήματος.

Στην Intertainment επιδικάστηκε αποζημίωση 121,7 εκατ. δολαρίων, με τον συνιδρυτή της Franchise Pictures να κρίνεται προσωπικά υπεύθυνος για 77 εκατ. Η απόφαση αυτή οδήγησε την εταιρεία παραγωγής σε αίτηση πτώχευσης δύο μήνες αργότερα.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου, η οποία εξελίχθηκε σε οικονομικό σκάνδαλο, οδηγώντας μια εταιρεία παραγωγής στη χρεοκοπία.

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Συγκεκριμένα, το 2000 η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Battlefield Earth», με πρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα, κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Οι απογοητευτικές εισπράξεις και οι σφοδρές αρνητικές κριτικές ήταν μόνο η αρχή, καθώς η παραγωγή βρέθηκε αργότερα στο επίκεντρο μιας μεγάλης δικαστικής διαμάχης για οικονομική απάτη.

Η υπόθεση κατέληξε σε αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων και στην πτώχευση της εταιρείας Franchise Pictures, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

Η ταινία του Τζον Τραβόλτα που απογοήτευσε κοινό και κριτικούς

Το «Battlefield Earth» βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1982, με πρωταγωνιστές τον Τζον Τραβόλτα, τον Φόρεστ Γουίτακερ και την Κέλι Πρέστον.

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Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου η ανθρωπότητα επιχειρεί να εξεγερθεί εναντίον των Psychlos, μιας εξωγήινης φυλής που έχει υποδουλώσει τη Γη επί 1.000 χρόνια.

Ο Τραβόλτα υπήρξε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου, μαζί με άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με τη Σαϊεντολογία. Ωστόσο, μεγάλες εταιρείες του Χόλιγουντ αρνήθηκαν να αναλάβουν το εγχείρημα, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα να καταλήξουν στην ανεξάρτητη Franchise Pictures.

Η ταινία δέχθηκε σφοδρές αρνητικές κριτικές για τους διαλόγους, τις ερμηνείες και το μακιγιάζ των ηθοποιών, ενώ η απογοητευτική της πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες έγινε εμφανής ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της

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Το «Battlefield Earth» απέσπασε συνολικά οκτώ Χρυσά Βατόμουρα, τα σατιρικά βραβεία που απονέμονται στις χειρότερες κινηματογραφικές παραγωγές.

Οι καταγγελίες για οικονομική απάτη και τα 31 εκατομμύρια δολάρια

Το «Battlefield Earth» δεν ήταν η μοναδική εμπορική αποτυχία της Franchise Pictures. Ανάλογη πορεία είχαν οι ταινίες «3000 Miles to Graceland» και «Ballistic: Ecks vs. Sever», με τη δεύτερη να συγκεντρώνει ποσοστό θετικών κριτικών 0% στο Rotten Tomatoes.

Ωστόσο, μετά την αποτυχία του «Battlefield Earth», δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το FBI διερευνούσε αν ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής διόγκωναν σκόπιμα τους προϋπολογισμούς των ταινιών τους προκειμένου να εξαπατήσουν επενδυτές.

Τον Δεκέμβριο του 2000, επτά μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η γερμανική εταιρεία Intertainment AG, η οποία είχε συμμετάσχει στη χρηματοδότησή της, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Franchise Pictures, κατηγορώντας την για σκόπιμη διόγκωση του κόστους παραγωγής.

Η ταινία «Battlefield Earth» με τον Τζον Τραβόλτα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ηχηρές αποτυχίες του Χόλιγουντ

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Η υπόθεση εκδικάστηκε το 2004, με την Intertainment να υποστηρίζει ότι ο πραγματικός προϋπολογισμός της ταινίας ανερχόταν σε 44 εκατομμύρια δολάρια και όχι στα 75 εκατομμύρια που είχε δηλώσει η Franchise Pictures. Η διαφορά έφτανε δηλαδή τα 31 εκατομμύρια δολάρια.

Παρότι οι ένορκοι απέρριψαν τις αξιώσεις της γερμανικής εταιρείας βάσει του αμερικανικού νόμου RICO, που αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τη δικαίωσαν ως προς τις υπόλοιπες αξιώσεις της.

Στην Intertainment επιδικάστηκε συνολική αποζημίωση ύψους 121,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο συνιδρυτής της Franchise Pictures, Έλι Σαμάχα, κρίθηκε προσωπικά υπεύθυνος για 77 εκατομμύρια δολάρια.

Η δικαστική απόφαση που οδήγησε στη χρεοκοπία

Οι οικονομικές συνέπειες της δικαστικής απόφασης ήταν καθοριστικές για τη Franchise Pictures, η οποία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μόλις δύο μήνες μετά την ετυμηγορία.

Έτσι, το «Battlefield Earth» έμεινε στην ιστορία όχι μόνο ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές αποτυχίες, αλλά και ως η ταινία που συνδέθηκε με μια δικαστική υπόθεση εκατομμυρίων δολαρίων και την οικονομική κατάρρευση της εταιρείας παραγωγής της.