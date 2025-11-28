16 Ταϊβανέζοι παρήγγειλαν 5 πίτσες σε ιταλικό εστιατόριο: Έξαλλος ο ιδιοκτήτης, τους έβριζε, έγινε viral - iefimerida.gr

Οργή έχει προκαλέσει ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας στην Ιταλία αφότου εξαπέλυσε προσβολές σε μια ομάδα τουριστών από την Ταϊβάν που παρήγγειλαν μόνο 5 πίτσες.



Το περιστατικό μάλιστα κατέγραψε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης σε βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα 16 τουριστών από την Ταϊβάν έφτασε στο εστιατόριο Pizza dal Pazzo στις 8 το βράδυ στις αρχές Νοεμβρίου, στην πόλη Μοντεκατίνι Τέρμε στην Τοσκάνη.



Σε αντίθεση με τη συνήθη ιταλική πρακτική, όπου κάθε πελάτης παραγγέλνει συνήθως μία πίτσα με λεπτή ζύμη για τον εαυτό του, η ομάδα των Ταϊβανέζων παρήγγειλε πέντε πίτσες και τρία ποτήρια μπύρα για να τα μοιραστούν.



Έκανε live μετάδοση βρίζοντας τους τουρίστες: «Φύγετε από εδώ, μαλ@@@ Ταϊβανέζοι»

Ενοχλημένος όμως από την παραγγελία, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, ο οποίος, σύμφωνα με την ιταλική La Nazione, είναι ο αδερφός του διεθνούς ποδοσφαιριστή Τζαμπάολο Πατσίνι, Πατρίτσιο, άρχισε να κάνει live μετάδοση των τουριστών την ώρα που έτρωγαν και αργότερα δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τους εξευτελίσει.



Οι ανυποψίαστοι τουρίστες χαμογελούσαν στον ιδιοκτήτη, φιλικοί και ευγενικοί, κάνοντας σήματα με τον αντίχειρα και το σήμα της ειρήνης. Δεν γνώριζαν όμως ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο ο ιδιοκτήτης τους έβριζε στα ιταλικά. «Φύγετε από εδώ, μαλάκες Ταϊβανέζοι. Δεν με νοιάζει για εσάς» φέρεται να τους είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «θυμωμένος» μαζί τους. «Είναι 16 άτομα και παρήγγειλαν μόνο πέντε πίτσες και τρεις μπύρες. Είναι γελοίοι! Με ξεπερνά» ακούγεται να ξεσπά ο ιδιοκτήτης.



Οργισμένοι όσοι είδαν το βίντεο

Η συμπεριφορά του όμως απέναντι στους τουρίστες δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα από Ταϊβανέζους και Κινέζους που ζουν στην Ιταλία. Πολλοί κατηγόρησαν τον ιδιοκτήτη για ξενοφοβία, επισημαίνοντας ότι το εστιατόριο δεν είχε κανέναν κανόνα ελάχιστης κατανάλωσης και ότι το μοίρασμα των πιάτων είναι συνηθισμένο στην ασιατική κουλτούρα.



«Οι πολιτισμικές διαφορές δεν είναι δικαιολογία για εκφοβισμό» έγραψε ένας χρήστης με έναν άλλον να προσθέτει: «Ως Ιταλός, νιώθω ντροπή - δεν εκπροσωπεί τον υπόλοιπο ιταλικό λαό». «Δεν είμαι από την Ταϊβάν, αλλά θα αποφύγω αυτή την πιτσαρία όπως την πανούκλα» σχολίασε ένας τρίτος.



Κάποιοι από τους τουρίστες που επισκέφθηκαν την πιτσαρία

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι που έχουν έρθει από μακριά. Δεν του έμαθε η μητέρα του να σέβεται τους ηλικιωμένους και να φροντίζει τους νέους;» έγραψε ένας επιπλέον χρήστης. Πολλοί άλλοι σχολίασαν ότι κι εκείνοι θα παρήγγελλαν πίτσα για να τη μοιραστούν. «Ως άτομο με μικρή όρεξη, είχα το ίδιο πρόβλημα στην Ιταλία».

Το βίντεο όχι μόνο έγινε viral στα κινεζικά και ταϊβανέζικα social media, αλλά αποτέλεσε και αντικείμενο εκτενούς κάλυψης στην ταϊβανέζικη τηλεόραση.

Ζήτησε συγγνώμη ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας

Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης φέρεται πάντως να το διέγραψε και να εξέδωσε μια συγγνώμη σε μια προσπάθεια να επανορθώσει. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους τουρίστες από την Ταϊβάν. Εμείς οι Ιταλοί είμαστε πολύ παιχνιδιάρηδες άνθρωποι», δήλωσε στις 14 Νοεμβρίου.

«Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Αγαπώ την Κίνα. Αγαπώ την Ταϊβάν», συνέχισε, εξηγώντας ότι είχε επισκεφθεί την Κίνα.

Τους κορόιδευε παρόλο που γνώριζε από πριν την παραγγελία

Ένας μπλόγκερ που ήταν μέλος της ομάδας υποστήριξε ότι ο ξεναγός τούς είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον ιδιοκτήτη για την παραγγελία που σχεδίαζαν να κάνουν, λέγοντάς του ότι πολλοί τουρίστες δεν είχαν όρεξη λόγω jet lag.



Σύμφωνα μάλιστα με τον μπλόγκερ, ο ιδιοκτήτης έγνεψε καταφατικά και αποδέχθηκε την παραγγελία, μετά την οποία ο ξεναγός έκανε κράτηση για την ομάδα.

Πήρε θέση μέχρι και ο δήμαρχος της πόλης

Ακόμη και ο δήμαρχος του Μοντεκατίνι, Κλάουντιο Ντελ Ρόσο, τοποθετήθηκε επί του θέματος, σύμφωνα με τη La Nazione, λέγοντας ότι ο Πατσίνι πιθανότατα δημοσίευσε το βίντεο για δημοφιλία στα social media.

«Όλοι γνωρίζουμε τον πρωταγωνιστή αυτού του βίντεο στην πόλη και ξέρουμε ότι είναι κάποιος που μπορεί να αστειευτεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και με οποιονδήποτε», δήλωσε ο Ντελ Ρόσο.

«Είμαι βέβαιος ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν, αλλά απλώς -αν και πολύ λανθασμένα- την επιθυμία να αναρτήσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσει μερικά likes. Δεν είναι κακός ή ρατσιστής. Έκανε ένα λάθος, και μάλιστα σοβαρό. Η συμπεριφορά του είναι απολύτως λανθασμένη και οφείλει μια συγγνώμη».

Ο δήμαρχος σκοπεύει να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τους εκπροσώπους των χωρών που εμπλέκονται.

«Το περιστατικό αυτό δεν αντιπροσωπεύει ούτε την πόλη ούτε τους κατοίκους του Μοντεκατίνι. Αυτό το άτομο έκανε ένα χονδροειδές λάθος, για το οποίο απολογείται πλήρως. Από τη δική μου πλευρά, ως δήμαρχος, θα καλέσω τους διπλωματικούς εκπροσώπους των χωρών που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση σε μια συνάντηση, για να ανανεώσουμε το πνεύμα φιλοξενίας μας».