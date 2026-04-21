Τα σκυλιά που ενθουσιάζονται πολύ όταν οι ιδιοκτήτες τους επιστρέφουν δεν είναι χαρούμενα -Είναι σύμπτωμα στρες και άγχους αποχωρισμού - iefimerida.gr

Τα σκυλιά που ενθουσιάζονται πολύ όταν οι ιδιοκτήτες τους επιστρέφουν δεν είναι χαρούμενα -Είναι σύμπτωμα στρες και άγχους αποχωρισμού

Χαρούμενος σκύλος στην πόρτα
Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πολλοί ιδιοκτήτες θεωρούν ότι ο έντονος ενθουσιασμός των σκύλων τους όταν επιστρέφουν σπίτι είναι ένδειξη χαράς. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, δεν είναι ακριβώς έτσι.

Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται συχνά για σημάδι άγχους αποχωρισμού και στρες, που απαιτεί προσοχή και αλλαγή συνηθειών.

Οι σκύλοι είναι πράγματι κοινωνικά και τρυφερά ζώα, και είναι φυσιολογικό να χαιρετούν τον ιδιοκτήτη τους. Όμως, όταν το καλωσόρισμα συνοδεύεται από υπερβολικό γάβγισμα, άλματα, νευρικότητα ή ακόμη και απώλεια ελέγχου της κύστης, τότε πρόκειται για έντονη συναισθηματική φόρτιση που δεν είναι υγιής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η συμπεριφορά δείχνει πως το ζώο βιώνει έντονη πίεση κατά την απουσία του ιδιοκτήτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε μεγαλύτερης ηλικίας σκύλους, η απότομη αύξηση της έντασης μπορεί να επιβαρύνει ακόμη και τη λειτουργία της καρδιάς.

Το λάθος που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες με τα σκυλιά τους﻿

Ένας από τους βασικούς λόγους που ενισχύεται το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αποχαιρετούν και υποδέχονται τον σκύλο τους. Οι παρατεταμένοι αποχαιρετισμοί πριν φύγουν από το σπίτι και τα έντονα καλωσορίσματα κατά την επιστροφή ενισχύουν το άγχος του ζώου.

Ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται αν ο ιδιοκτήτης λείπει για λίγες ώρες ή για πάντα. Έτσι, οι υπερβολικές εκδηλώσεις πριν και μετά την απουσία ενισχύουν την αίσθηση «απώλειας», κάνοντάς τον πιο αγχωμένο όταν μένει μόνος και υπερβολικά διεγερμένο όταν επιστρέφει ο άνθρωπός του.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Οι κτηνίατροι συνιστούν σύντομους και ουδέτερους αποχαιρετισμούς και καλωσορίσματα, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων. Με αυτόν τον τρόπο, το ζώο αντιλαμβάνεται ότι η απουσία δεν είναι κάτι ανησυχητικό.

Τα χάδια και το παιχνίδι καλό είναι να μεταφέρονται σε άλλες στιγμές της ημέρας και όχι ακριβώς πριν από την αναχώρηση ή αμέσως μετά την επιστροφή. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι περισσότεροι σκύλοι προσαρμόζονται, μειώνοντας το στρες και αποκτώντας πιο ήρεμη συμπεριφορά.

Η σωστή διαχείριση αυτών των μικρών καθημερινών στιγμών μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην ψυχική και σωματική υγεία του κατοικιδίου.

