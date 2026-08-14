Ειδικός στα ζώα: «Τα σκυλιά απολαμβάνουν τα χάδια, αλλά δεν τα βιώνουν όλα με τον ίδιο τρόπο» - iefimerida.gr

Για πολλούς ανθρώπους, το χάιδεμα είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους να δείξουν την αγάπη τους στον σκύλο τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας σκύλος απολαμβάνει τη σωματική επαφή δεν σημαίνει ότι αισθάνεται το ίδιο ευχάριστα με κάθε είδους χάδι ή σε κάθε σημείο του σώματός του.

Ο Juan Manuel Liquindoli, ειδικός στη συμπεριφορά των ζώων και δημιουργός του Filosofía Animal, εξηγεί ότι κάθε σκύλος έχει διαφορετικές προτιμήσεις και πως το σώμα του μπορεί να αποκαλύψει αν αισθάνεται άνετα.

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Το σώμα του σκύλου «μιλά»

«Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η συμπεριφορά έχει φυσιολογικό αντίκτυπο. Το σώμα ενός σκύλου μιλά και οι αλλαγές που συμβαίνουν στο νευρικό του σύστημα αφήνουν σημάδια στη συμπεριφορά του», ανέφερε ο ειδικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι σκύλοι απολαμβάνουν τη σωματική επαφή, όμως δεν υπάρχουν δύο σκύλοι που να αντιδρούν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Μελέτη που εξέτασε τη συμπεριφορά των σκύλων σε συνδυασμό με φυσιολογικούς δείκτες ενεργοποίησης έδειξε ότι διαφορετικά σημεία του σώματος γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο.

Τα σημάδια ότι δεν απολαμβάνει το χάδι

Όταν ένας σκύλος αισθάνεται άβολα, μπορεί να εμφανίσει συμπεριφορές κατευνασμού, όπως να αποστρέφει το βλέμμα ή το κεφάλι, να ανοιγοκλείνει τα μάτια, να μένει ακίνητος, να σηκώνει μία πατούσα ή να γλείφει το ρύγχος του.

Άλλα σημάδια είναι το χασμουρητό, το τίναγμα του σώματος, το ξύσιμο και το λαχάνιασμα. Μπορεί επίσης να μυρίσει το πάτωμα, να γλείψει αντικείμενα ή να στρέψει την προσοχή του αλλού.

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Οι περιοχές που προκαλούν μεγαλύτερη ενόχληση

Η μελέτη έδειξε ότι οι πατούσες, το κάτω μέρος της ουράς και ο λαιμός ήταν μεταξύ των σημείων του σώματος του σκύλου που τα χάδια είναι λιγότερο ανεκτά.

Ακόμη μεγαλύτερη δυσφορία μπορεί να προκαλέσουν ενέργειες που περιορίζουν την κίνηση του σκύλου, όπως το κράτημα του ρύγχους ή η ακινητοποίησή του.

Πού φαίνεται να νιώθει καλύτερα

Αντίθετα, οι σκύλοι παρουσίασαν μεγαλύτερη φυσιολογική σταθερότητα όταν δέχονταν χάδια στους ώμους και στο στήθος.

«Το να μάθουμε να ακούμε όσα εκφράζει κάθε σκύλος με το σώμα του μπορεί να μας βοηθήσει να χτίσουμε μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη», κατέληξε ο Liquindoli.