Τα πολυτελή ξενοδοχεία λένε «αντίο» στο πάπλωμα -Η νέα τάση είναι ακόμα πιο άνετη - iefimerida.gr

Το πάπλωμα, για χρόνια συνώνυμο της άνεσης, τείνει να εξαφανιστεί από τις πολυτελείς σουίτες.

Για δεκαετίες, το πάπλωμα ήταν συνώνυμο της άνεσης και της ασφάλειας. Ωστόσο, σήμερα οι ταξιδιώτες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν αρκούνται σε ένα μαλακό κρεβάτι, αλλά επιδιώκουν μια εμπειρία ύπνου που να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πάπλωμα συχνά θεωρείται υπερβολικά ζεστό για τις καλοκαιρινές νύχτες, ενώ οι νέοι ρυθμοί ζωής επιβάλλουν λύσεις πιο «αναπνεύσιμες» και υγιεινές. Έτσι, τα ξενοδοχεία επιλέγουν να αναθεωρήσουν ολόκληρο το «τελετουργικό» του ύπνου.

Οι νέες τάσεις

Καινοτόμα υφάσματα όπως οργανικό βαμβάκι, λινό ή μπαμπού αντικαθιστούν σταδιακά τα κλασικά σύνολα. Τα υπερ-ελαφρά παπλώματα προσφέρουν απαλότητα χωρίς βάρος, ενώ το ανατομικό ανώστρωμα με memory foam εξασφαλίζει στήριξη με άνεση. Η μεγάλη τάση είναι οι πολυτελείς βαριές κουβέρτες, που υπόσχονται χαλάρωση και σταθερό, ήρεμο ύπνο.

Πέρα από την αίσθηση ευεξίας, η αλλαγή αυτή απαντά και σε πρακτικά ζητήματα. Οι ξεχωριστές στρώσεις υφασμάτων καθαρίζονται εύκολα και ανανεώνονται ανάλογα με την εποχή. Παράλληλα, η προσεγμένη αισθητική με λευκά είδη σε γήινες αποχρώσεις, λινά ριχτάρια και κομψά μαξιλάρια, μετατρέπει το κρεβάτι σε κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο του δωματίου.

Ο ύπνος ως εμπειρία αισθήσεων

Στον κόσμο της πολυτελούς φιλοξενίας, ο ύπνος δεν είναι πια απλή ξεκούραση, αλλά μια πολυδιάστατη εμπειρία. Η απαλότητα του υφάσματος, το χρώμα των σεντονιών, το άρωμα του φρεσκοπλυμένου λευκού είδους και το βάρος της κουβέρτας συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα χαλάρωσης. Οι ταξιδιώτες δηλώνουν ότι ξυπνούν λιγότερες φορές μέσα στη νύχτα και απολαμβάνουν πιο ποιοτικό ύπνο, καθώς η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα ξενοδοχεία στο σπίτι

Η νέα αυτή τάση δεν περιορίζεται μόνο στους πολυτελείς προορισμούς. Επηρεάζει και την αγορά λιανικής, με μεγάλες αλυσίδες διακόσμησης και ειδών σπιτιού να λανσάρουν συλλογές βασισμένες σε φυσικά υλικά και στρώσεις υφασμάτων. Ο συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής κερδίζει έδαφος και στα σπίτια, όπου το κρεβάτι αντιμετωπίζεται ως χώρος ευεξίας και όχι απλώς ξεκούρασης.